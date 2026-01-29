BREAKING: Apple Quartalszahlen fürs Q1 sind da – Erwartungen übertroffen

Apple meldete am Donnerstag Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal, welche die Erwartungen übertrafen, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 16 % in die Höhe schoss. Die Aktien des Unternehmens legten im nachbörslichen Handel um 3 % zu.

Apple hat gerade eben seine Zahlen für Q1 2026 vorgelegt. Im zurückliegenden Quartal wird Apple die höchsten Umsätze des Jahres verzeichnet haben, daher war die Erwartungshaltung im Vorfeld erheblich. Apple selbst hatte nicht wenig dazu beigetragen, indem man während der letzten Quartalskonferenz von zu erwartenden Rekorderlösen gesprochen hatte. Trotz einiger Belastungsfaktoren waren Analysten zuletzt mehrheitlich von einem starken Abschneiden des Apfel-Konzerns überzeugt.

So hat Apple zuletzt verdient

Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 42,10 Milliarden Dollar bzw. 2,84 Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 36,33 Milliarden Dollar oder 2,40 Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahreszeitraum. Besonders starke Ergebnisse verzeichnete Apple in China, einschließlich Taiwan und Hongkong: In dieser Region kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 38 % auf insgesamt 25,53 Milliarden Dollar.

Finanzielle Kennzahlen

Gewinn pro Aktie (EPS): 2,84 v s .2 , 67 erwartet (Q1 2025: 2,18 $)

2,84 erwartet (Q1 2025: 2,18 $) Umsatz: 143,76 Mrd. v s .138 , 48 M r d . erwartet (Q1 2025: 119,58 Mrd. $)

143,76 Mrd. erwartet (Q1 2025: 119,58 Mrd. $) Bruttomarge: 48,2 % vs. 47,5 % erwartet (Q1 2025: 45,9 %)

Umsatz nach Produktsparten

iPhone: 85,27 Mrd. v s .78 , 65 M r d . erwartet (Q1 2025: 69,70 Mrd. $)

85,27 Mrd. erwartet (Q1 2025: 69,70 Mrd. $) Mac: 8,39 Mrd. v s .8 , 95 M r d . erwartet (Q1 2025: 7,78 Mrd. $)

8,39 Mrd. erwartet (Q1 2025: 7,78 Mrd. $) iPad: 8,60 Mrd. v s .8 , 13 M r d . erwartet (Q1 2025: 7,02 Mrd. $)

8,60 Mrd. erwartet (Q1 2025: 7,02 Mrd. $) Wearables, Home und Zubehör: 11,49 Mrd. v s .12 , 04 M r d . erwartet (Q1 2025: 11,95 Mrd. $)

11,49 Mrd. erwartet (Q1 2025: 11,95 Mrd. $) Services (Dienstleistungen): 30,01 Mrd. v s .30 , 07 M r d . erwartet (Q1 2025: 23,12 Mrd. $)

Hinweis: Während das iPhone und das iPad die Erwartungen deutlich übertroffen haben, blieben die Bereiche Mac, Wearables und Services minimal hinter den (sehr hoch angesetzten) Prognosen der Analysten zurück, liegen aber fast alle über den Werten des Vorjahres.

Im Anschluss folgt der Conference Call mit Tim Cook und CFO Kevan Parekh, in dem die beiden Manager sich Fragen der Analysten stellen und mehr oder weniger erhellende Auskünfte zur Lage des Konzerns erteilen. Relevante Erkenntnisse lest ihr bei uns ab morgen früh.