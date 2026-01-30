Apples Quartalszahlen vom gestrigen Abend vermochten einmal mehr zu beeindrucken. Maßgeblichen Anteil daran haben wie üblich die iPhone-Verkäufe. Tim Cook äußerste sich anlässlich der Bilanz und sprach von den besten iPhone-Verkäufen in der Geschichte des Produkts.

Apple hat gestern Abend seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgelegt und dabei neue Rekorde gemeldet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 143,8 Milliarden US Dollar. Ein wesentlicher Treiber waren außergewöhnlich starke iPhone Verkäufe.

Der iPhone Umsatz erreichte im Berichtsquartal mit 85,2 Milliarden US Dollar einen neuen Höchststand. Im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 69,1 Milliarden US Dollar entspricht das einem Plus von 23 Prozent.

Tim Cook: Stärkste iPhone-Verkäufe aller Zeiten

„Das iPhone hatte das beste Quartal seiner Geschichte, getragen von einer beispiellosen Nachfrage mit Rekordwerten in allen geografischen Regionen“, erklärte Tim Cook in der offiziellen Mitteilung von Apple zu den Quartalszahlen. Gegenüber dem US Nachrichtensender CNBC sprach Cook von einer Nachfrage, die „schlicht überwältigend“ gewesen sei und die internen Erwartungen deutlich übertroffen habe.

Zum aktuellen iPhone Portfolio zählen das iPhone 17, das iPhone Air, das iPhone 17 Pro sowie das iPhone 17 Pro Max. Apple veröffentlicht traditionell keine detaillierten Umsatzdaten zu einzelnen Modellen und machte auch diesmal keine Angaben dazu, welche Variante sich besonders gut verkauft hat. Das Unternehmen betonte jedoch, dass das Wachstum maßgeblich von der gesamten iPhone 17 Familie getragen wurde.

Das vierte Quartal umfasst auch das wichtige Weihnachtsgeschäft. Entsprechend dürfte ein erheblicher Teil der Nachfrage auf Geschenke zum Jahresende zurückzuführen sein. Viele Kundinnen und Kunden weltweit haben damit offenbar während der Feiertage zu einem neuen iPhone gegriffen.