Home Featured Neuer HomePod vorgestellt: Apple will mit Sound punkten

Neuer HomePod vorgestellt: Apple will mit Sound punkten

Apple hat heute einen neuen HomePod vorgestellt. Er tritt die Nachfolge des abgekündigten großen HomePod an und kommt mit Fokus auf guten Klang und neuen Sensoren.

Apple hat heute überraschend einen neuen HomePod vorgestellt. Der HomePod der zweiten Generation steht in der Tradition des ersten großen HomePods, den Apple nicht mehr verkauft.

Der neue HomePod punktet laut Apple mit satten, tiefen Bässen, was bereits eine Stärke des ersten Modells war, aber auch die Höhen sollen sauber herauskommen.

Apple hat zudem noch einen Feuchtigkeitssensor eingebaut, der zudem auch die Temperatur messen kann.

Mit Touch-Panel und in zwei Farben

Der neue HomePod verfügt über eine Touch-Oberfläche, die von Rand zu Rand reicht und hintergrundbeleuchtet ist.

Der neue HomePod ist in den Farben Weiß und Mitternacht erhältlich, Apple spricht hier von einer neuen Farbe, obwohl es deutliche Ähnlichkeiten zum Vorgängermodell gibt.

Apple schreibt:

Mit einem nahtlosen akustisch transparenten Netzgewebe und einer Touch-Oberfläche mit Hintergrundbeleuchtung, die von einem Rand zum anderen reicht, kommt der neue HomePod im eleganten Design, das in jeden Raum passt. Der HomePod ist erhältlich in Weiß und Mitternacht, einer neuen Farbe, die zu 100 Prozent aus recyceltem Netzgewebe besteht, und kommt mit einem farblich passenden, geflochtenen Stromkabel.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue HomePod kann ab heute bei Apple vorbestellt werden. Er kostet 349 Euro.

Die Auslieferung und der Verkauf im Apple Store starten am Freitag, den 03. Februar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!