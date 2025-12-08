Neuer Anlauf: Bosch Smart Home rollt kostenpflichtigen Service „Home+“ aus

Smarte Geräte anzubieten und die Plattform dahinter langfristig zu refinanzieren, sind oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe. Das mussten Bose mit SoundTouch, Osram, Conrad mit Conrad Connect oder auch Bosch Smart Home feststellen. Letztgenannter Hersteller unternimmt nun einen neuen Versuch, für sein Smart-Home-System einen kostenfreien Zusatzdienst zu etablieren.

„Home+“ angekündigt

Mit Home+ lassen sich künftig bis zu drei getrennte Smart-Home-Installationen zentral über eine einzige App steuern. So können etwa Hauptwohnsitz, Ferienimmobilie und Zweitwohnung parallel überwacht und kontrolliert werden. Auch die Fernunterstützung von Familienmitgliedern ist über die gemeinsame Verwaltung problemlos möglich. Ein aktiviertes Alarmsystem informiert Nutzer in Echtzeit über Einbrüche, Rauchentwicklung oder Wasseraustritt – selbst dann, wenn sich niemand vor Ort befindet. Zusätzlich sorgt die intelligente Steuerung von Heizung und Beleuchtung für eine effizientere Energienutzung. Laut Bosch lassen sich auf diese Weise auch Energiekosten einsparen.

Audioanalyse und größerer Cloudspeicher

Neu ist zudem eine intelligente Audioanalyse für die Eyes Innenkamera II. Diese erkennt Glasbruch sowie die akustischen Signale klassischer Rauchmelder und löst bei Auffälligkeiten automatisch Push-Benachrichtigungen aus. Weiterhin wird der Cloudspeicher deutlich ausgebaut: Nutzer können künftig bis zu 400 Videoclips speichern, mit variabler Länge zwischen 15 und 60 Sekunden. Bis zu 25 Clips lassen sich dauerhaft als Favoriten sichern. Anbei die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Zentrale Steuerung von bis zu drei Smart-Home-Systemen

Audioanalyse für Glasbruch und Rauchmelder

Erweiterter Cloudspeicher für Kameraclips

Smarte Fernsteuerung für mehr Energieeffizienz

Remote-Unterstützung für Angehörige

Preise und Verfügbarkeit

Home+ ist zunächst exklusiv für iOS-Geräte verfügbar. Das Upgrade kann direkt in der Bosch Smart Home App für 4,99 Euro pro Monat gebucht werden, die Einstellung sollte bereits verfügbar sein. Im ersten Quartal 2026 soll es dann auch für Android erscheinen.