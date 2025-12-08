Apple TV stellt Trailer zur Doku „Born to be Wild“ bereit

Bisher zeichnet sich Apple TV nicht durch besonders überzeugende Filme aus, wobei diese Woche „F1“ erscheint. Bei Serien und Dokumentationen ist der Streamingdienst hingegen gut aufgestellt. Eine der Dokus ist dabei „Born to be Wild“, für die es nun neue Informationen gibt.

Trailer ist nun verfügbar

Die sechsteilige Dokumentarserie, die über mehrere Jahre in fünf Ländern gedreht wurde, folgt sechs gefährdeten jungen Tieren, die in menschlicher Obhut aufwachsen, jedoch später wieder ausgewildert werden sollen. Im Mittelpunkt von „Born to Be Wild“ steht eine mächtige Wahrheit: Angesichts des Aussterbens hängt das Überleben oft von den außergewöhnlichen Bindungen zwischen Mensch und Tier ab. Nun ist der Trailer verfügbar.

„Born To Be Wild — Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„Born to be Wild“, eine Co-Produktion zwischen Tailfeather Productions und Offspring Films für Apple TV, welche von Lucy van Beek („Wild Tales from the Farm“, Stephen Hawkings „The Search for a New Earth“, „Britain from Above“) für Tailfeather Productions und vom IDA Award-Nominierten Alex Williamson („Earth At Night In Color“, „Earthsounds“, „Big Cats“) und Isla Robertson („Earth At Night In Color“, „Big Beasts: Last of the Giants“, „Animals at Play“) für Offspring Films produziert wird. Verfügbar ist die neue Doku ab dem 19. Dezember 2025.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.