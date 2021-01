Home Apple Watch Neue Zifferblätter und mehr: watchOS 7.3 für alle Nutzer veröffentlicht

Apple hat gerade eben auch watchOS 7.3 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt die neuen Zifferblätter der Black Unity-Initiative auf die Apple Watch. Weiterhin wird das EKG-Feature auf weitere Märkte ausgedehnt und es werden einige Bugs in watchOS beseitigt.

Neben dem Update auf iOS 14.4 und iPadOS 14.4, das eben bereits erschien, hat Apple heute Abend auch watchOS 7.3 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden, wobei es hier im Einzelfall noch zu Verzögerungen beim Download kommen kann.

watchOS 7.3 kann nur installiert werden, sobald der Akku der Uhr zu wenigstens 50% geladen ist, die Apple Watch auf dem Ladegerät liegt und die Uhr mit dem selben WLAN verbunden ist, wie das gekoppelte iPhone.

Neue Zifferblätter und Fehlerbehebungen für die Apple Watch-Nutzer

Mit watchOS 7.3 bringt Apple die Kollektion der neuen Unity-Zifferblätter auf die Apple Watch, die Apple im Rahmen der Black Unity-Initiative heute vorgestellt hat. Weiter wird das EKG-Feature in vier weiteren Ländern eingeführt, es ist nun unter anderem in Japan und auf den Philippinen nutzbar. Auch die Benachrichtigungen über eine unregelmäßige Herztätigkeit startet nun in diesen Märkten.

Weiter löst Apple einen Bug auf der Apple Watch in Zusammenhang mit dem Kontrollzentrum.

Wie läuft watchOS 7.3 bei euch? Wir sammeln eure Erfahrungen unter diesem Beitrag.

