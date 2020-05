Neue Sonos Produkte: Sonos Arc, Sonos Five und Sonos Sub aktualisiert

Der amerikanische Multiroom-Spezialist Sonos möchte nach den unglücklichen PR-Entscheidungen der vergangenen Monate den Fokus der Allgemeinheit wieder auf die eigene Hardware lenken. Dazu hat man gestern Abend drei neue Produkte vorgestellt, die wir euch kurz näher bringen wollen.

Sonos Arc: Nachfolger der Playbar kommt mit Dolby Atmos

Die Sonoy Playbar hatte nun schon ein paar Tage auf dem Buckel und deshalb war es klar, dass hier ein Nachfolger kommen wird. Dieser hört auf den Namen Sonos Arc und ist von Grund auf neu entwickelt worden. Das zeigt sich alleine schon am runden Design, dessen Lautsprechergitter vom Sonos Move bekannt sind, und zieht sich vom HDMI-Anschluss bis hin zum neuen Tonformat Dolby Atmos. Damit ist die neue Soundbar von Sonos auch endlich technisch im Jahr 2020 angekommen.

Ferner gehören die folgenden technischen Spezifikationen dazu:

Maße von 87 x 1.141,7 x 115,7 mm

270° Abstrahlung

Dolby Atmos

Trueplay (nur mit iOS-Devices)

WLAN (nur 2,4 GHz)

AirPlay 2 und HomeKit

elf digitale Verstärker, acht Tieftöner, drei Hochtöner und vier Fernfeld-Mikrofone

Alexa-Built-In & Google Assistant

Touch-bedienung

Neue Software mit Sonos S2

UVP von 899,00€

Durch die Länge von 1,40 Meter ist die Sonos Arc nochmal größer als die Sonos Playbar und wird deshalb bei Fernsehern ab 49“ aufwärts empfohlen. Preislich veranschlag Sonos eine UVP von 899,00€ und liegt damit 100,00€ über der damaligen UVP des Vorgängers. Die Sonos Arc soll ab dem 10. Juni zu kaufen sein und wird mit der neuen Software Sonos S2 ausgeliefert. Warum das wichtig ist, erklären wir im letzten Abschnitt noch. Die neue Soundbar kann entweder auf einem Low-Board platziert oder an der Wand montiert werden. Für die Wandmontage bietet man mit einem extra Halter auch das passende Zubehör an, dieser liegt bei 79,00€.

Sonos Five und Sonos Sub

Nebend er neuen Soundbar stellte Sonos noch einen neuen Subwoofer und einen neuen Lautsprecher vor. Bei beiden Modellen hat Sonos die Optik beibehalten, jedoch das Innenleben verbessert, indem man einen neuen Chip eingebaut hat. Dieser wird wohl vermutlich notwendig sein, um auch in Zukunft mit der neu vorgestellten Software Sonos 2 laufen zu können. Die klangliche Hardware ist bei beiden Produkten somit unverändert:

Sonos Five:

Sechs digitale Verstärker, bestehend aus drei Hochtöner und drei Mitteltöner

AirPlay 2

Trueplay (nur mit einem iOS-Device möglich)

1x AUX-In

1x Ethernet

WLAN mit 2,4 GHz

UVP von 579,00€

Sonos Sub 3. Generation

Zwei digitale Verstärker, zwei Force Cancelling Treiber

Integrierte TruePlay-Funktion (die zudem dafur sorgen soll, dass mit jeder erneuten Lautsprecherkopplung der Raum akustisch vermessen werden soll um den bestmöglichen Klang erzielen zu können)

WLAN 2,4 GHz

1x Ethernetport

UVP von 799,00€

Beide Modelle gibt es sowhl in Schwarz als auch in Weiß und kommen ebenfalls ab dem 10. Juni 2020 in den Handel. Leider hat Sonos beim Subwoofer die Hochglanzoptik durch Klavierlack beibehalten, dieser dürfte also ähnlich schnell zerkratzt sein wie sein Vorgänger.

Preislich will Sonos für den neuen Sonos Five 579,00€ und für den neuen Subwoofer 799,00€ haben – hier gibt es für das gleiche Geld also mehr Leistung. Auch hier gilt es zu beachten, dass die neuen Produkte ab Werk mit der neuen Software Sonos S2 ausgeliefert werden.

Sonos S2: neue Software

In den vergangenen Monaten hat Sonos auf sehr ungeschickte Art durch mehrere kleine PR-Pannen angekündigt, dass Sonos von der Steuerung seiner Produkte einen Paradigmenwechsel anstrebt.

Erwartungsgemäß hat Sonos jetzt seine neue Software vorgestellt und damit die Katze aus dem Sack gelassen. Wie im Vorfeld vermutet, lassen sich mit der neuen S2-Version und der neuen App nur diejenigen Lautsprecher betreiben, für die Sonos auch weiterhin ein Update anbietet. Das sind laut heutigem Stand folgende Lautsprecher:

Sonos Playbase

Sonos Beam

Sonos Move

Sonos Play:5 2nd Generation

Sonos One 1. und 2. Generation

Sonos One SL

Sowie der aktuelle Connect und Connect Amp

Alle anderen Lautsprecher wie der Play:5 1. Generation oder die zu Tiefstpreisen verkauften Play:1 oder auch der Play:3 fallen damit raus und können nur mit der bisherigen Sonos-App, die fortan unter dem Namen Sonos S1 Controller fungiert, bedient werden. Somit lässt sich die neue Sonos Arc nicht in einem älteren 5.1-Setup einbinden!

Ferner erklärte Sonos ausdrücklich, dass alte und neue Geräte in einem gemeinsamen Netzwerk ebenfalls nicht miteinander betrieben werden können. Sollte dies der Fall bei Euch sein, müsst ihr ein eigenes Netzwerk für die älteren Geräte aufbauen. Immerhin verspricht Sonos, Sicherheitspatches und Sicherheitsupdates weiter auszuliefern, nachdem es auch hier zu einer kontroversen Diskussion kam.

