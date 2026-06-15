Neue Software im Herbst: 16 Geräte gehen leer aus

Im Herbst wird Apple die auf der WWDC 2026 neu präsentierte Software für alle veröffentlichen. Mit Blick auf die Liste der kompatiblen Geräte gibt es einige unschöne Überraschungen. Das betrifft vor allem watchOS 27.

iOS 27, macOS 27 und watchOS 27 bringen vor allem Updates bezüglich der Performance. Siri AI mit einer eigenständigen App benötigt zudem die aktuellste Hardware, wodurch einigen Geräten die neue Versionsnummer ab Herbst verwehrt bleibt.

iOS 27: Gleiche Liste wie im Vorjahr

Die positive Überraschung zuerst: Alle Geräte, die iOS 26 unterstützen, bekommen auch iOS 27. Damit ist die kommende Hauptversion diejenige, die auf den meisten iPhones verfügbar sein wird. Besonders intensive KI-Features wie Teile der neuen Siri AI bleiben aufgrund des hohen Arbeitsspeichers den aktuellsten Modellen iPhone Air und 17 Pro vorbehalten.

Zu alt: Neues watchOS, iPadOS und macOS fordert Opfer

Anders sieht es bei den weiteren Betriebssystemen aus. Die 27er-Versionen unterstützen die folgenden Geräte nicht mehr:

watchOS 27

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra 1 (2022)

Apple Watch SE 2 (2022)

Besonders die Apple Watch Ultra der ersten Generation fällt hier negativ auf. 2022 für 999 Euro verkauft, bekommt sie schon vier Jahre später kein aktuelles iOS mehr. Das liegt an dem schon damals nicht mehr auf aktueller Architektur gebauten aber dennoch verbauten S8-Prozessor.

iPadOS 27

‌iPad Air‌ 3 (2019)

‌iPad Pro‌ 12.9-inch 3 (2018)

‌iPad Pro‌ 11-inch 1 (2018)

‌iPad‌ 8 (2020)

‌iPad mini‌ 5 (2019)

macOS 27 Golden Gate

‌MacBook Pro‌ 16 Zoll (2019)

‌MacBook Pro 13 Zoll mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen‌ (2020)

‌iMac‌ (2020)

Mac Pro (2019)

Gemischtes Bild bei HomePods und Apple TV

Auch die HomePods und Apple TV-Boxen bekommen neue Software. Während alle HomePods (1 und 2 sowie mini) mit neuer Software versorgt werden, gehen bei tvOS folgende Geräte leer aus: