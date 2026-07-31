Das KI-Wettrennen der Tech-Giganten verschlingt hunderte Milliarden Dollar, zugleich wollen die Unternehmen diese Ausgaben irgendwann wieder hereinholen. Bislang war man noch sehr vorsichtig damit, die immensen Investitionen allzu stark an die Endkunden weiterzugeben, doch das wird nicht so bleiben. Bei Apple zeichnet sich nun ab, was das für die Nutzer bedeutet.

Apple plant, künftig kostenpflichtige Erweiterungen für besonders intensive KI-Nutzung anzubieten. Wie CEO Tim Cook während der Telefonkonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen erklärte, sollen entsprechende Upgrade-Optionen über das bestehende iCloud+-Abonnement verfügbar werden.

Nach Angaben von Cook befindet sich das Konzept noch in einem frühen Stadium. Apple gehe jedoch davon aus, dass ein Teil der Nutzer KI-Funktionen deutlich intensiver verwenden möchte als andere. Für diese Zielgruppe seien zusätzliche Leistungsstufen vorgesehen, die sich über iCloud+ buchen lassen.

Vieles bleibt noch ungesagt

Konkrete Details zu Umfang, Preisen oder dem Zeitpunkt der Einführung nannte Cook noch nicht. Apple wolle zunächst beobachten, wie groß die Nachfrage nach den erweiterten Angeboten ausfällt.

Bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC hatte Apple angekündigt, dass einige KI-Funktionen wie Image Playground mit täglichen Nutzungslimits versehen werden. Wer diese Grenzen erweitern möchte, soll dies über iCloud+-Tarife tun können. Die aktuellen Aussagen von Cook deuten darauf hin, dass Apple darüber hinaus spezielle KI-Erweiterungen als Zusatzoptionen innerhalb von iCloud+ anbieten könnte.

Die grundlegenden KI-Funktionen des Unternehmens sollen dagegen weiterhin kostenlos bleiben. Dazu zählt nach aktuellem Stand auch die neue Siri mit KI-Unterstützung.

Weitere Informationen zu den geplanten KI-Abonnements werden im September erwartet, wenn Apple iOS 27 offiziell veröffentlicht.