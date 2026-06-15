 „Close Your Rings“-Challenge: Apple stellt exklusives Apple-Watch-Armband zum 10. Jubiläum vor

Apple hat für seine Mitarbeiter ein neues, streng limitiertes Apple-Watch-Armband vorgestellt. Das besondere Accessoire wird allerdings nicht verkauft, sondern ausschließlich an Beschäftigte verteilt, die erfolgreich an der unternehmensinternen „Close Your Rings“-Challenge teilgenommen haben. Anlass ist das 10-jährige Jubiläum der Fitness-Aktion.

Das diesjährige Armband basiert auf einem schwarzen Sport Loop. Auffällig sind die speziell gestalteten Befestigungselemente und das Endstück: Diese greifen die Farben der drei bekannten Aktivitätsringe der Apple Watch auf – Bewegen, Trainieren und Stehen. Das schwarze Band mit roten, grünen und blauen Elementen steht nicht zum Verkauf und dürfte einen hohen Sammlerwert erhalten.

Nur für Apple-Mitarbeiter erhältlich

Apple nutzt solche Sondereditionen seit Jahren als Belohnung für Mitarbeiter, die an der unternehmensinternen Fitness-Challenge teilnehmen und ihre Aktivitätsziele erreichen. Dadurch zählen diese Bänder zu den seltensten Apple-Watch-Armbändern überhaupt.

Laut MacRumors bekommen Teilnehmer der Challenge zudem eine Anstecknadel, die an die Challenge erinnert. Gemeinsam mit einer schön aufgemachten Broschüre dürfte das besondere Accessoire in den vergangenen Tagen bei Apple Mitarbeitern eingegangen sein.