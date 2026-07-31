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31. Juli 2026

Fabian Schwarzenbach

iPhone Ultra | AppleCare One | Apple Glasses – Apfelplausch #455

Roman und Fabian sind wieder am Start und diskutieren über die Apple Glasses, die 2027 starten sollen. Außerdem sprechen die beiden über die neuen Services „Apple Upgrade“ und „AppleCare One“ sowie das iPhone Ultra

Zu aktuell für den Podcast

Apples Quartalszahlen: https://www.apfelpage.de/news/breaking-apple-bricht-rekord-bei-q3-quartalszahlen/

Im Podcast erwähnt

https://counterpointresearch.com/en/insights/samsung-to-retain-lead-as-global-foldable-market-set-for-21percent-yoy-growth

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro: Spam-Mails
  • 05:00: Hörerpost: Hide My Mail und Siri AI
  • 13:37: Indexierung für Spotlight: iOS 26.6 ist da und bereitet iOS 27 vor
  • 20:47: Counterpoint Research: iPhone Ultra vor Blitzstart?
  • 27:14: Samsung-Displays: MacBook Ultra wird teuer
  • 32:03: Neue Umsatzquellen: Apple Upgrade und AppleCare One starten
  • 39:37: Apple Glasses 2027: Wie schützt Apple die Privatsphäre?

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