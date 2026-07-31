iPhone Ultra | AppleCare One | Apple Glasses – Apfelplausch #455

Roman und Fabian sind wieder am Start und diskutieren über die Apple Glasses, die 2027 starten sollen. Außerdem sprechen die beiden über die neuen Services „Apple Upgrade“ und „AppleCare One“ sowie das iPhone Ultra

Zu aktuell für den Podcast

Apples Quartalszahlen: https://www.apfelpage.de/news/breaking-apple-bricht-rekord-bei-q3-quartalszahlen/

Im Podcast erwähnt

https://counterpointresearch.com/en/insights/samsung-to-retain-lead-as-global-foldable-market-set-for-21percent-yoy-growth

Kapitelmarken

0:00 : Intro: Spam-Mails

: Intro: Spam-Mails 05:00 : Hörerpost: Hide My Mail und Siri AI

: Hörerpost: Hide My Mail und Siri AI 13:37 : Indexierung für Spotlight: iOS 26.6 ist da und bereitet iOS 27 vor

: Indexierung für Spotlight: iOS 26.6 ist da und bereitet iOS 27 vor 20:47 : Counterpoint Research: iPhone Ultra vor Blitzstart?

: Counterpoint Research: iPhone Ultra vor Blitzstart? 27:14 : Samsung-Displays: MacBook Ultra wird teuer

: Samsung-Displays: MacBook Ultra wird teuer 32:03 : Neue Umsatzquellen: Apple Upgrade und AppleCare One starten

: Neue Umsatzquellen: Apple Upgrade und AppleCare One starten 39:37: Apple Glasses 2027: Wie schützt Apple die Privatsphäre?

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