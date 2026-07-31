iPhone Ultra | AppleCare One | Apple Glasses – Apfelplausch #455

Roman und Fabian sind wieder am Start und diskutieren über die Apple Glasses, die 2027 starten sollen. Außerdem sprechen die beiden über die neuen Services „Apple Upgrade“ und „AppleCare One“ sowie das iPhone Ultra
Zu aktuell für den Podcast
Apples Quartalszahlen: https://www.apfelpage.de/news/breaking-apple-bricht-rekord-bei-q3-quartalszahlen/
Im Podcast erwähnt
https://counterpointresearch.com/en/insights/samsung-to-retain-lead-as-global-foldable-market-set-for-21percent-yoy-growth
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Spam-Mails
- 05:00: Hörerpost: Hide My Mail und Siri AI
- 13:37: Indexierung für Spotlight: iOS 26.6 ist da und bereitet iOS 27 vor
- 20:47: Counterpoint Research: iPhone Ultra vor Blitzstart?
- 27:14: Samsung-Displays: MacBook Ultra wird teuer
- 32:03: Neue Umsatzquellen: Apple Upgrade und AppleCare One starten
- 39:37: Apple Glasses 2027: Wie schützt Apple die Privatsphäre?
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