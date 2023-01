Home iCloud / Services Neue Serie „Shrinking“ startet heute auf Apple TV+

Neue Serie „Shrinking“ startet heute auf Apple TV+

Heute ist Freitag und das bedeutet, Apple TV+ hat wieder einen Neuzugang. In dem Fall handelt es sich um eine tragicomedy-Serie, in der Harrison Ford und Jason Segel die beiden Hauptrollen spielen. Entfernt erinnert dies an den Film der „Ja-Sager“, wir geben euch die Details.

„Shrinking“ startet heute bei Apple TV+

Jason Segel ist vor allem aus der Serie „How I Met Your Mother“ bekannt und spielt in der Serie einen Therapeuten, der den tragischen Tod seiner Ehefrau verkraften muss. Als Konsequenz dessen beginnt er, jedem schonungslos die Wahrheit ins Gesicht zu sagen – auch zu seinen Klienten. Das dürfte naturgemäß für interessante Dialoge sorgen. Sein Partner Dr. Phil Rhodes (gespielt von Harrison Ford) kommt als ein bodenständiger Therapeut mit viel Erfahrung, ins Spiel. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen, stieg aber zu einem angesehenen Experten für kognitive Verhaltenstherapie auf und muss nun die Eskapaden seines Freundes und Kollegen ertragen und reparieren.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Serie startet ab heute bei Apple TV+, wobei nur die ersten beiden Folgen abrufbar sind. Die weiteren Folgen der insgesamt zehnteiligen Staffel werden dann im üblichen wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!