Home Gerüchte Neue MacBooks werden vielleicht morgen gezeigt, aber erst später ausgeliefert

Neue MacBooks werden vielleicht morgen gezeigt, aber erst später ausgeliefert

Die neuen MacBook Pro-Modelle halten aktuell die Gerüchteküche in Atem: Kommen sie nun am Montag oder nicht? Die Antwort ist womöglich ein ganz eindeutiges jein. Wenigstens ein neues MacBook Pro werde kommenden Montag vorgestellt, ist sich mancher Analyst ziemlich sicher. Damit ist es dann aber noch lange nicht bereit zur Auslieferung.

Um die neue Generation des MacBook Pro wurde zuletzt verschiedentlich spekuliert: Sie werden am Montag auf der Keynote zur WWDC 2021 vorgestellt, vermuteten Analysten, Apfelpage.de berichtete. Sie werden nicht vor Ende des Jahres auf den Markt kommen, hielten andere Beobachter auf Basis von Informationen aus der Lieferkette dagegen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Womöglich haben tatsächlich beide Recht.

Neue MacBook Pro-Modelle werden vielleicht Montag vorgestellt, aber erst später ausgeliefert

Apple werde ziemlich sicher wenigstens ein neues MacBook am kommenden Montag vorstellen, das mit einem selbst entwickelten Apple Silicon-Chip läuft, erklärte zuletzt die Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley, die als Dauergast in Apples Fragerunden zum Conference Call im Rahmen der Quartalszahlen bekannt ist. Apple hatte in den letzten 12 Monaten jede Menge neuer Geräte mit dem M1-Chip vorgestellt, von MacBook Air über Mac Mini und zuletzt iPad Pro. Huberty erwartet, dass dieser Lauf nicht abreißt.

Allerdings werde das neue Modell womöglich erst einige Wochen später ausgeliefert. Daraus ergibt sich ein möglicher Zeitplan.

So könnte die Markteinführung ablaufen

Apple stellt Montag auf der Keynote tatsächlich neue MacBook Pro-Modelle vor. Wenige Wochen oder Monate später startet dann die Auslieferung des 14 Zoll-MacBook Pro, wie es von Digitimes prognostiziert wurde.

Noch etwas später kommt dann auch das neue MacBook Pro 16 Zoll auf den Markt, das könnte erst Anfang 2022 der Fall sein. Ob es freilich tatsächlich so kommt, wissen wir erst morgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!