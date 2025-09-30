Zuwachs für die Beats-Familie: Das zu Apple gehörende Beats-Label hat heute die neuen Powerbeats Fit vorgestellt. Sie sollen durch ein kompakteres Case und besseren Halt punkten. Anders als bei AirPods, können auch Android-Nutzer von allen Beats-Features profitieren.

Beats, das seit langen Jahren zu Apple gehört, hat heute die Powerbeats Fit vorgestellt, die neueste Generation seiner Sport-In-Ear-Kopfhörer. Das Modell ergänzt die erfolgreiche Powerbeats-Reihe und setzt auf ein überarbeitetes Ohrbügel-Design, das für besseren Halt und höheren Tragekomfort sorgen soll. Das kompaktere Ladecase ist 17% kleiner als das der Beats Fit Pro und nach IPX4 zertifiziert und damit gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Die neuen In-Ears bieten aktives Noise Cancelling, einen Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio mit Headtracking sowie die Audiotechnologien des Apple H1 Chips. Sie lassen sich nahtlos mit iOS-Geräten nutzen, während Android-Nutzer über die Beats-App unter anderem Schnellkopplung und Passform-Test erhalten.

Sieben Stunden mit einer Akkuladung

Mit bis zu sieben Stunden Laufzeit pro Ohrhörer und bis zu 30 Stunden inklusive Ladecase sollen die Powerbeats Fit auch für längere Trainingseinheiten geeignet sein. Dank Schnellladefunktion reichen fünf Minuten im Case für eine weitere Stunde Musik.

Vier Ohraufsätze sind im Lieferumfang enthalten: extra klein, klein, mittel und groß.

Die restlichen Funktionen, etwa die Mediensteuerung per Tasten an den Kopfhörern, kennt man von früheren Beats-Modellen. Die Telefonqualität soll durch fortschrittliche Audioqualitäten besonders gut sein, wie angenehm Gespräche für Träger und Anrufer wirklich sind, muss der Alltag zeigen.

Beats betont zudem den nachhaltigen Ansatz: Die Verpackung besteht vollständig aus pflanzlichen Materialien aus Recycling- oder verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Verfügbarkeit und Preise

Die Powerbeats Fit sind ab sofort in den Farben Diamantschwarz, Gravelgrau, Knallorange und Powerpink für 229,95 Euro auf apple.com/de erhältlich ab Donnerstag könnt ihr sie auch im Handel bekommen.

Sind die neuen Powerbeats Fit eine interessante Option für euch? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.