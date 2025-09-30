Apple TV+ kündigt französische Thrillerserie „The Hunt“ an

Eigentlich sollte seit dem Wochenende die mit Spannung erwartete Thrillerserie „The Savant“ starten, welche jedoch aufgrund der aktuellen politischen Situation in den USA verschoben wurde. Für das Genre wird aber demnächst eine andere Serie an den Start gehen.

Thrillerserie „The Hunt“ angekündigt

Es handelt sich bei dieser Serie um „The Hunt“, wobei dies nur die englische Übersetzung ist. Im französischen Original lautet der Titel “Traqués” und stammt von dem renommierten Drehbuchautor des mehrfach César-nominierten Cédric Anger. Der dreimaliger César-Preisträger Benoît Magime übernimmt dabei die Hauptrolle des Franck, der mit seinen Freunden längere Wochenenden gerne mit der Jagd verbringt. Eines Sonntags aber stoßen sie auf eine andere Gruppe von Jägern, die ohne Erklärung beginnen, sie ins Visier zu nehmen. Als einer ihrer Freunde erschossen wird, schlagen Francks Freunde zurück und schicken einen Angreifer zu Boden. Kaum zu entkommen, halten die vier Freunde das Ereignis geheim. Franck versucht, wie gewohnt zusammen mit seiner Frau Krystel (Laurent) in sein Leben zurückzukehren, aber in den nächsten Tagen entwickelt er das Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet werden – oder schlimmer noch, von Jägern verfolgt zu werden, die jetzt auf Rache aus sind.

Läuft Anfang Dezember an

Die Serie umfasst insgesamt sechs Episoden und soll Anfang Dezember exklusiv auf Apple TV+ erscheinen. Die ersten beiden Folgen werden konkret am 03. Dezember 2025 ausgestrahlt, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.