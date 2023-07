Home Betriebssystem Neue Emojis kommen spätestens 2024 für iOS 17

Neue Emojis kommen spätestens 2024 für iOS 17

Im September werden nun endgültig die neuen Emojis von Unicode bestätigt. Unter anderem befinden sich darunter ein Phoenix, ein brauner Pilz, eine Limette und weitere richtungsweißende Emojis.

Neue Emojis für iOS 17 voraussichtlich ab Frühjahr 2024

Bereits im Jahr 2022 wurden im September neue Emojis von Unicode bestätigt, die etwas später den Weg aufs iPhone und iPad gefunden haben. Auch 2023 wird mit einer Bestätigung neuer Emojis durch Unicode im September gerechnet. Bis die neuen Emojis wieder den Weg auf eure Apple Geräte finden, wird es wieder wie bereits im letzten Jahr etwas dauern.

Richtungsweisende und genderneutrale Emojis ebenfalls dabei

Mit an Bord sollen sogenannte richtungsweisende Emojis sein, diese Emojis sollen sich von ihrer Direktionalität bereits bekannter Emojis unterscheiden. So kann z.B. eine laufende Personen nicht mehr nur nach rechts, sondern auch nach links laufen. Ganz neu hingegen wird eine genderneutrale Familie, die in grau dargestellt wird sein. Hier soll es vier verschiedene Varianten geben. Zum aktuellen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht klar, wie das Design verschiedener neuer Emojis genau aussehen wird. Lassen wir uns also überraschen und freuen uns bereits jetzt auf die neuen Emojis, bis diese spätestens im Frühjahr 2024 ihren Weg auf unsere Apple Geräte finden werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!