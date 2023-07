Home Apps Chrome kann jetzt Web-Apps zum iPhone-Bildschirm hinzufügen

Chrome kann jetzt Web-Apps zum iPhone-Bildschirm hinzufügen

Googles Browser Chrome hat am iPhone eine nützliche Neuerung erhalten: Der Browser erlaubt es jetzt auch, Web-Apps zum Home-Bildschirm hinzuzufügen. Dies ist am iPhone bereits länger möglich, seit iOS 16.4 werden auch Push-Nachrichten unterstützt, am Mac wird die Funktion bald nachgerüstet.

Google bringt eine hilfreiche Ergänzung für seinen Browser Chrome am iPhone. Anwender können nun progressive Web-Apps aus Chrome heraus zum Home-Bildschirm hinzufügen. Dies ist unter Safari schon länger möglich, iOS unterstützt Web-Apps seit einiger Zeit. Mit der Version 16.4 können diese den Nutzern auch Push-Nachrichten senden, damit wurde ein großes Defizit von Web-Apps beseitigt.

Weitere Neuerungen in Chrome für iOS

Unter macOS Sonoma wird die Möglichkeit, Web-Apps einschließlich Push-Nachrichten zu verwenden, mit der kommenden Hauptversion macOS Sonoma eingeführt.

Dieses Update befindet sich aktuell in der Beta und kann von registrierten Entwicklern und freiwilligen Testern verwendet werden.

Das letzte Chrome-Update für iOS bringt noch einige weitere Neuerungen, etwa in Bezug auf schnelle und intuitive Übersetzungen.

Chrome schreibt dazu:

• Du kannst deinem Startbildschirm jetzt URLs oder progressive Web-Apps hinzufügen. Öffne dazu eine Webseite oder eine progressive Web-App, tippe in der Adressleiste auf das Symbol „Teilen“ und dann auf „Zum Startbildschirm hinzufügen“.

• Du kannst gewünschten Text übersetzen lassen. Wähle dazu einen Text aus, drücke lange darauf und tippe dann auf „Google Übersetzer“.

• Du kannst über das Google Lens-Symbol auf der Tastatur mit deiner Kamera suchen.

• Verbesserte Stabilität und Leistung.

Chrome ist kostenlos im App Store verfügbar, läuft allerdings auf Basis von Apples Webkit-Engine. Dies könnte sich in Zukunft aber noch ändern.

-----

