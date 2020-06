Neue Beta: iOS 13.6 / iPadOS 13.6 in dritter Testversion ist da

Apple hat gerade eben iOS 13.6 und iPadOS 13.6 Beta 3 für die Entwickler bereitgestellt. Die neue Aktualisierung wird noch vor dem Update auf iOS 14 an alle Nutzer verteilt und dürfte unter anderem CarKey mitbringen.

Apple hat am heutigen Abend frische Betas an die Entwickler verteilt. Jedoch wurden nicht die neuen großen Updates mit neuen Betas ausgestattet, viel mehr wurde Beta 3 von iOS 13.6 und iPadOS 13.6 an die Developer ausgegeben.

Dies ist wohl die letzte größere Aktualisierung für iOS 13, sofern nicht noch weitere dringliche Sicherheitsupdates nötig werden. Die neue Beta wird wie üblich in Wellen an die Entwickler verteilt, sie ist daher noch nicht zu Beginn für alle Geräte sichtbar.

iOS 13.6 bringt unter anderem CarKey

Es wird erwartet, dass Apple mit dem Update auf iOS 13.6 unter anderem CarKey auf das iPhone bringen wird. Mit diesem neuen Feature können Nutzer ihr kompatibles Auto mit ihrem iPhone aufsperren und den Schlüssel auch per iMessage teilen.

Eine andere Neuerung von iOS 13.6 betrifft uns hier nicht, dabei geht es um Audioinhalte für Apple News+, über die wir in dieser Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus bringt die neue Version die üblichen allgemeinen Verbesserungen von Sicherheit und Performance.

In den nächsten Wochen ist mit der finalen Version des Updates für alle Nutzer rechnen.

