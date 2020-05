Apple News+ soll Sektion für Audio-Inhalte bekommen

Apple News+ soll Audioinhalte erhalten, die die Stories ergänzen, die der Dienst aktuell von verschiedenen Verlagen einsammelt. Aktuell ist Apple News+ nur in den USA verfügbar und es gibt keine Hinweise darauf, dass sich das bald ändert. Zudem leidet Apple News+ dem Vernehmen nach unter anhaltender Erfolglosigkeit.

Apple News+ soll um ein neues Format ergänzt werden. Wie zuletzt von Branchenmedien berichtet wird, plant Apple Audio-Stories, die die Geschichten ergänzen sollen, die aktuell in Apple News+ zu finden sind. Dabei handelt es sich offenbar um gesprochene Versionen ausgewählter Stücke aus dem Katalog von Apple News+. Einen Zeitplan für die Einführung der neuen Audio-Geschichten gibt es allerdings noch nicht, Apple hat bis jetzt nur Gespräche mit einigen Verlagen aufgenommen.

Apple würde die Produktion bezahlen

Wie es weiter heißt, würde Apple für die Produktionskosten der Audioinhalte aufkommen. Allerdings würde man weiter die selbe Provision nehmen, die auch für geschriebene Inhalte bei Apple bleibt und das sind satte 50%. Wohl auch aus diesem Grund ist Apple News+ auch mehr als ein Jahr nach dem Start des Dienstes bei den Verlagen nicht sonderlich beliebt, Apfelpage.de berichtete. Der Dienst bringt schlicht zu wenig ein, das bestätigte auch ein großer Verlag in den USA. Dort nimmt man pro Monat weniger als 20.000 Dollar mit Apple News+ ein, hieß es. Apple hat nie konkrete Zahlen zur Nutzerbasis zahlender Kunden von Apple News+ gemacht, der Dienst kostet zehn Dollar im Monat.

Apple News, die kostenlose Basisversion, wurde in Zeiten von Corona extrem beliebt, so Tim Cook zuletzt auf der Quartalskonferenz. Monatlich haben zuletzt rund 125 Millionen Nutzer auf ihn zugegriffen, so der Applechef.

