DEALS: Neue iPhones, iPads, Macs gerade billiger bei MediaMarkt

In den vergangenen vier Wochen hat Apple ja durchaus einiges an neuer Hardware vorgestellt, darunter auch das neue iPhone SE oder das neue iPad Pro 2020. Doch dafür muss man durchaus tief in die Tasche greifen. Wer also nicht ganz so viel Geld ausgeben will und trotzdem aktuelle Hardware sucht, wird vielleicht im Moment bei MediaMarkt fündig.

Mega-Marken-Sparen mit Apple

Genau mit diesem Motto wird der Ingolstädter Elektronik-Einzelhändler im hauseigenen Web-Shop und präsentiert verschiedene Angebote. Dazu zählen diverse iPad-Modelle, verschiedene Macs und MacBooks, sowie das iPhone und einiges an originalem Zubehör. Nachfolgend haben wir für Euch einmal die interessantesten Deals rausgesucht:

iPad und iPhone

Bei allen iDevices ist zudem der hauseigene Streaming-Dienst Apple TV+ für ein Jahr kostenfrei mit dabei.

MacBook und Mac

Wer von Euch richtig Geld ausgeben kann und will, wird auch hier fündig werden. Mediamarkt bietet nämlich auch einige iMac Pro Ausstattungsvarianten an:

Zum Abschluss haben wir noch etwas an Zubehör für Euch wobei ich Euch hier die AirPods empfehlen würde

Ich möchte darauf hinweisen, dass sich unter diesem Link, welcher auf die entsprechende Aktionsseite führt, noch weitere Angebote rund um Hardware und Zubehör von Apple befinden. Insbesondere lassen sich hier noch einige CTO-Varianten von einem Mac Mini, dem MacBook Pro und dem iMac Pro entdecken.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!