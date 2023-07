Home Apple Watch Neue Activity Challenge zum „National Fitness Day“ angekündigt

Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt, kennt dieses Vorgehen schon: in regelmäßigen Abständen kündigt Cupertino sogenannte Activity Challenges an, die am jeweiligen Tag für das bisschen Extramotivation sorgen sollen. Im August ist es wieder so weit und wir sagen euch, wann genau.

Das Unternehmen kündigte zum kommenden chinesischen „National Fitness Day“ eine neue Activity Challenge an. Dieser findet seit 2009 am 8., August des Jahres statt, ein Jahr zuvor fand die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Peking statt. An diesem Tag reicht es aus, ein Workout mit einer Mindestdauer von 20 Minuten zu absolvieren. Das geht mit der Fitness-App auf der Apple Watch, Apple Fitness+ oder jeder anderen App, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann.

Vorweg sei noch gesagt, dass es eigentlich eine regionale Challenge ist. Die letzte Challenge für China war allerdings auch weltweit verfügbar, weshalb wir davon ausgehen, dass dies auch hier der Fall sein wird. Hat man die Activity Challenge erfolgreich absolviert, bekommt man neben einer Auszeichnung auch spezielle Emojis und Sticker freigeschaltet. Diese werden sich mit iOS 17 deutlich prominenter nutzen lassen.

