Apple TV+: „The Beanie Bubble“ kann ab sofort gestreamt werden

Es ist Freitag und das Wochenende steht an. Wer für heute Abend noch nach der richtigen Unterhaltung sucht, könnte auf Apple TV+ fündig werden. Mit „The Beanie Bubble“ steht ein neuer Film ab sofort auf Abruf bereit.

„The Beanie Buuble“ kann ab sofort gestreamt werden

Bei den Serien hat Apple TV+ mittlerweile eine wirklich hohe Qualitätsdichte erreicht, bei den Filmen werden wir noch nicht so ganz abgeholt. Film ist dabei ein gutes Stichwort, heute gibt es einen neuen Versuch., Ab sofort kann „The Beanie Bubble“ gestreamt werden. Apples Beschreibung zu dem Machwerk liest sich wie folgt, den Trailer hängen wir nachfolgend an:

Warum hat die Welt plötzlich ausgestopfte Tiere wie Gold behandelt? Ty Warner war ein frustrierter Spielzeugverkäufer, bis seine Zusammenarbeit mit drei Frauen seinen Meisterschlag einer Idee zum größten Spielzeugwahn der Geschichte entwickelte. „The Beanie Bubble“ ist eine erfinderische Geschichte darüber, was und wen wir schätzen, und die unbesungenen Helden, deren Namen nicht auf dem herzförmigen Etikett erschienen.

https://www.youtube.com/watch?v=KV32siOI9mU

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

