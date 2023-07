Home iCloud / Services Apple TV+ stellt ersten Teaser für die dritte Staffel von „The Morning Show“ bereit

Apple TV+ stellt ersten Teaser für die dritte Staffel von „The Morning Show“ bereit

Wer auf hochwertige Serien steht, der wird bei Apple TV+ in nahezu jedem Genre fündig. Eines der Highlights ist dabei „The Morning Show“, welche Apple direkt um Start des Streamingdienstes präsentierte. Die dritte Staffel wird demnächst ausgestrahlt und Apple TV+ gönnt uns einen ersten Anschmecker.

Offizieller Teaser ist nun verfügbar

Gemeinsam mit der Serie „See – Reich der Blinden“ und einigen anderen Inhalten gehört „The Morning Show“ zu den allerersten Inhalten, mit denen Apple TV+ an den Start ging. Und das war eine goldrichtige Entscheidung, die Serie konnte sich diverse Auszeichnungen sichern. Dementsprechend verwundert es nicht, dass wir eine dritte Staffel sehen werden.

Inhaltlich wird die Zukunft der Sendung sowie des Senders infrage gestellt, nachdem Übernahmegerüchte die Runde machen. Es werden überraschende Allianzen gebildet und jeder muss sich mit seinen Überzeugungen und Werten auseinandersetzen. Wie das in etwa aussehen wird, zeigt der erste Teaser:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Startet am 13. September

Die dritte Staffel wird wieder insgesamt zehn Episoden umfassen, von denen die beiden ersten Folgen zum Start am 13. September direkt verfügbar sein werden. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!