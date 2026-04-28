Apple TV zeigt Trailer zur Serie „Star City“: Das Spin-off für „For All Mankind“ startet Ende Mai

Apple TV konnte zuletzt laut des Branchendienstes Just Watch zulegen und mausert sich darüber hinaus immer mehr zum Mekka für Fans von Science Fiction. Wer auf dieses Genre steht, kommt um den Streamingdienst kaum herum. Dazu tragen auch Serien wie „For All Mankind“ bei, die Ende Mai ein Spin-off begrüßen darf – soweit wir wissen, ein Novum auf Apple TV. Nun gibt es endlich den langersehnten Trailer zu sehen.

Der Trailer ist endlich verfügbar

Der Kern des Serienerfolgs ist schlicht und ergreifend die Umkehr des Erfolges: In der Serie haben die Sowjets das Wettrennen um die erste bemannte Mondlandung gewonnen und nicht die Amerikaner. Staffel für Staffel wurden die Ereignisse schrittweise in die Gegenwart bzw. Zukunft transportiert. Inhaltlich schließt Star City an die Anfänge der Serie an und beleuchtet das Wettrennen aus der Perspektive hinter dem Eisernen Vorhang. Die Serie erzählt vom Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die in das sowjetische Raumfahrtprogramm eingebunden waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen. Klingt vielversprechend, das lässt sich auch über den atmosphärischen Trailer sagen:

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Die Serie wurde von Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore entwickelt, wobei Wolpert und Moore zusätzlich als ausführende Produzenten beteiligt sind. Zur Besetzung gehören unter anderem Rhys Ifans, bekannt aus „Haus des Drachen“, Anna Maxwell Martin („Mutterland“), Agnes O’Casey („Black Doves“), Alice Englert („Bad Behaviour“) sowie Solly McLeod („House of the Dragon“). Ergänzt wird das Ensemble durch Adam Nagaitis („Tschernobyl“), Ruby Ashbourne Serkis („I, Jack Wright“), Josef Davies („Andor“) und Priya Kansara („Bridgerton“).

Spin-off startet Ende Mai

Die fünfte Staffel von „For All Mankind“ ist bereits angelaufen, das Staffelfinale ist für den 29. Mai 2026 angesetzt. Genau an dem Tag soll das Spin-off mit insgesamt zwei Folgen starten, welches für die ersten Staffel mit acht Episoden ausgestattet wurde. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.