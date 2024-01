Home Sonstiges Neu bei Paramount+ in diesem Monat

Neu bei Paramount+ in diesem Monat

Der Januar läuft bereits und in der kommenden Woche findet mit der CES in Las Vegas schon das erste Highlight des Jahres statt. Und der Dezember war zudem eng getaktet, sodass die Neuzugänge von Paramount+ etwas untergingen. Die reichen wir an dieser Stelle nach.

Übersichtliche Liste

Der Sreamingdienst dürfte zumindest temporär ein paar Kunden zusätzlich gewinnen können, da Amazon für Prime Video gerade seine Preisstruktur überarbeitet hat und den Kunden mit Werbung beschenkt. Es sei denn, er zahlt 2,99 Euro zusätzlich. Eine Chance, die Paramount+ nur so halbherzig nutzt. Die Liste der Neuzugänge ist dann doch etwas übersichtlich.

Die neuen Filme

Wer sch für Musik interessiert, darf sich die Film-Doku June vormerken. Dieses porträtiert June Carter Cash, die Ehefrau von Jonny Cash. Nie veröffentlichte Interviews sowie Konzertausschnitte sollen die Künstlerin abseits von ihrem berühmten Ehemann zeigen.

Deadstream“ ab Januar

„June“ (Musik-Doku) ab 17. Januar

„The Death of Dick Long“ ab Januar

„Old Man“ ab Januar

Die neuen Serien

The Changemakers – ab 1. Januar

SEAL Team – ab 4. Januar

Skymed – ab 12. Januar

NCIS: Sydney – ab 18. Januar

The Woman in the Wall – ab 20. Januar

Sexy Beast – ab 25. Januar

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!