Netflix wird 3D Audio für AirPods Pro und AirPods Max vorerst nicht anbieten

Netflix wird in absehbarer Zeit kein 3D Audio für die AirPods Pro und AirPods Max bereitstellen. Anders als etwa Apple TV+, aber auch andere Streamingdienste, gibt es hierfür bei Netflix im Moment offenbar keinerlei Pläne.

Nutzer von Netflix werden bis auf weiteres kein 3D Audio an ihren AirPods Pro oder AirPods Max verwenden können. Ein Sprecher von Netflix erklärte auf Anfrage gegenüber der Seite MacRumors, derzeit sei nicht geplant, 3D Audio für die Apple-Kopfhörer zu testen oder zu implementieren, es seien auch keine öffentliche Äußerungen zum Thema geplant. Damit widerspricht das Unternehmen Gerüchten, wonach eine Unterstützung der Funktion für den Frühling geplant sein könnte.

Konkurrenz bietet Nutzern 3D Audio bereits jetzt an

3D Audio setzt auf die Beschleunigungssensoren von AirPods Pro und AirPods Max. Apple TV+ verwendet dieses Feature bereits, doch auch weitere Streamingdienste wie etwa Disney+ haben bereits verschiedene Inhalte 3D Audio-fähig gemacht.

Auch der in den USA aktive Dienst HBO bietet 3D Audio den Nutzern bereits an. Wann Netflix hier noch nachziehen wird, ist nicht abzusehen. In einer weiteren Meldung hatten wir zuvor über ein neues Feature berichtet, das mittels automatischer Downloads Nutzer am Smartphone und Tablet auch ohne Internetverbindung mit frischen Inhalten versorgt. Auch hier werden Nutzer von iOS-Geräten später zum Zuge kommen.

