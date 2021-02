Vorwiegend M1-Macs betroffen: macOS schreibt SSD kaputt

macOS scheint auf manchen Macs die SSD über die Maßen zu belasten. Das Betriebssystem unternimmt so zahlreiche Schreibaktivitäten, dass die Laufwerke innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit fehlerhaft werden oder ausfallen können und es scheinen wieder einmal vor allem die M1-Macs von dem Problem betroffen zu sein. Es besteht aber Hoffnung, das Problem per Patch beheben zu können.

Apple-Nutzer sehen sich aktuell mit einem neuen Problem konfrontiert. Es betrifft die SSD an bestimmen Mac-Modellen und es scheinen Berichten von Nutzern nach vor allem Macs mit den neuen M1-Prozessoren auf Basis der Apple Silicon-Plattform betroffen zu sein.

Die SSD wird hierbei von überdurchschnittlich vielen Schreibvorgängen beansprucht. Das bewirkt, dass innerhalb weniger Monate der TBW-Wert ungewöhnlich stark steigt. TBW steht für „total bytes written“ und gibt zugleich die Menge in der bisherigen Lebensdauer eines Laufwerks geschriebenen Daten an, wird aber daneben auch als Indikator für die Lebensdauer einer SSD herangezogen. Einige Nutzer fanden bereits nach wenigen Monaten der Nutzung bis zu 13% des TBW verbraucht.

People with an M1 mac, please run `brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0` and report back (and what kind of usage you make of the machine, especially RAM).

I'm at <600GBW on my MBP, but I don't use it heavily. https://t.co/LbhE9p7FiK

— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021