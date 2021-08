Home Apps Netflix startet mit 3D-Audio an iPhone und iPad

Netflix hat die Unterstützung für 3D-Audio gestartet. Ab iOS 14 ist dieser neue Wiedergabemodus ab sofort für erste Nutzer verfügbar, die entsprechende Hardware vorausgesetzt und nur in Titeln, die mit 3D-Audio ausgestattet sind.

Netflix hat damit begonnen, die Unterstützung für 3D-Audio auszurollen. Die neue Funktionalität steht am kompatiblen iPhone und iPad einigen ersten Nutzern bereits zur Verfügung. In weiterer Folge wird das Feature für alle Nutzer verfügbar gemacht. Dass Netflix 3D-Audio unterstützen würde, hatte das Unternehmen bereits früher durchblicken lassen, nun erfolgte die Bestätigung.

Voraussetzungen bei Hardware und den Inhalten

Um 3D-Audio in Netflix nutzen zu können, benötigen Nutzer neben dem kompatiblen Apple-Gerät noch kompatible Kopfhörer, also etwa die AirPods Pro und AirPods Max. 3D-Audio in Serien und Filmen soll eine kinoähnliche Atmosphäre schaffen, in der Sound aus verschiedenen Richtungen kommt und sich in Abhängigkeit zur Bewegung des Trägers der Kopfhörer verändert.

Allerdings müssen die Titel auch mit 3D-Audio-Material ausgestattet sein. Unter iOS 15 bietet das System eine Art simuliertes 3D-Audioerlebnis, von dem sich allerdings noch zeigen muss, wie überzeugend es ist. Wie viele Titel im Katalog von Netflix über 3D-Audio verfügen werden, muss abgewartet werden.

In Apple Music ist 3D-Audio als kostenlose Option für alle Abonnenten verfügbar, sie kann in den Einstellungen der Musik-App konfiguriert werden. Allerdings gilt auch hier: Verfügbar ist dieser Modus nur, wenn der Titel entsprechend produziert worden ist.

