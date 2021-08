Home Apple Apple Podcasts ärgert viele Podcaster mit schlechter Nutzererfahrung

Apple verärgert mit seiner Podcasts-Infrastruktur zahlreiche Herausgeber: Diese empfinden die Oberfläche der Verwaltung von Podcasts bei Apple als verwirrend und anstrengend. Auch sind nach wie vor Probleme und Aussetzer bei den Podcasts die Regel. Viele Nutzer kehren der Plattform von Apple als Reaktion auf diese Unannehmlichkeiten aktuell den Rücken.

Apple Podcasts stellt viele Produzenten und Herausgeber von Podcasts nicht zufrieden. Die Oberfläche des Tools Podcasts Connect, mit dem die eigenen Produktionen in Apples Katalog eingetragen und dort verwaltet werden, sei unübersichtlich und provoziere geradezu Fehlbedienungen, so verschiedene Podcastproduzenten im Gespräch mit dem Magazin The Verge. In der Folge verbrächten diese Produzenten dann oft Tage damit, die Probleme zu beheben, die durch das unbrauchbare Bedienkonzept geschaffen wurden.

Podcasts laufen bei Apple nach wie vor nicht rund

Dazu kommen technische Unzulänglichkeiten. Zuletzt hatte es wiederholt teils wochenlang anhaltende Probleme gegeben, die etwa dazu führten, dass neue Episoden nicht mehr automatisch heruntergeladen wurden. Dies führte zu teils empfindlich eingebrochenen Downloadzahlen bei verschiedenen Sendungen. Auch äußerten viele Produzenten den Eindruck, Apple habe kein Verständnis für kleinere Produktionen und nur die ganz großen Titel im Fokus seiner Aufmerksamkeit.

Auch der Apfelplausch erscheint bei Apple Podcasts und auch wir sind mit der Lösung von Apple nicht vorbehaltlos zufrieden, zugleich beobachten wir auch, dass zuletzt ein signifikanter Anteil Hörer die Plattform gewechselt hat und uns nun auf anderen Kanälen hört.

