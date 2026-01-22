Netflix sichert sich exklusive Sony-Filme: Globaler Pay-1-Deal verändert den Streaming-Markt

Wer im Streaming-Markt dauerhaft wachsen will, kommt an exklusiven Inhalten nicht vorbei. Entsprechend intensiv wird hinter den Kulissen um attraktive Filmrechte verhandelt. Nun haben Netflix und Sony Pictures Entertainment einen branchenweit ersten globalen Pay-1-Lizenzvertrag geschlossen. Die Vereinbarung könnte das Kräfteverhältnis im Streaming nachhaltig verändern. Künftig werden Kinofilme von Sony nach ihrer regulären Auswertung im Kino sowie auf Blu-ray und digitalen Plattformen weltweit exklusiv zuerst bei Netflix im Streaming erscheinen. Ein solches globales Modell gab es bislang nicht.

Was bedeutet „Pay-1“?

Als Pay-1 wird die erste exklusive Streaming-Phase nach Kinoauswertung und Home-Entertainment bezeichnet. Sie gilt als besonders wertvoll, da hier die Nachfrage nach aktuellen Blockbustern am höchsten ist. Mit dem neuen Deal wird Netflix zum weltweit einzigen Pay-1-Partner für Sony-Filme, sobald bestehende regionale Lizenzverträge auslaufen.

Schrittweise Einführung bis 2029

Der globale Rollout beginnt ab Ende 2026 und erfolgt schrittweise, abhängig vom Auslaufen bestehender Rechtevereinbarungen in einzelnen Ländern. Die vollständige weltweite Umsetzung ist für Anfang 2029 geplant. Die Auswirkungen des Deals sind deutlich:

Netflix stärkt seine Position im Wettbewerb mit Diensten wie Disney+ oder Amazon Prime Video durch exklusiven Zugriff auf zugkräftige Blockbuster.

Sony sichert sich eine globale Streaming-Auswertung, ohne selbst einen eigenen großen Streamingdienst betreiben zu müssen.

Für kleinere Plattformen dürfte sich der Wettbewerb weiter verschärfen, da Premium-Inhalte zunehmend bei wenigen globalen Anbietern gebündelt werden.

Diese Filme gehören zum Deal

Die Vereinbarung umfasst nicht nur kommende Blockbuster, sondern auch ausgewählte Titel aus dem Sony-Archiv. Zu den erwarteten Highlights zählen unter anderem:

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

The Legend of Zelda (Live-Action-Verfilmung)

The Nightingale

Ein vierteiliger Beatles-Film von Sam Mendes

Alle genannten Titel werden nach ihrer Kino- und Home-Entertainment-Phase weltweit exklusiv bei Netflix verfügbar sein.

Bedeutung für Deutschland und andere Märkte

In Deutschland ist Netflix bereits heute Pay-1-Partner für Sony-Titel wie Uncharted oder Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dieses Modell soll künftig auf weitere Filme und internationale Märkte ausgeweitet werden, sobald bestehende Lizenzverträge auslaufen. Der neue Deal markiert damit einen weiteren Schritt hin zu einer stärkeren Konzentration hochwertiger Filmrechte bei globalen Streaming-Anbietern.