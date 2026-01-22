Das sind die neuen Spiele bei Apple Arcade im Februar 2026

Im Laufe der vergangenen Woche wurde einmal mehr deutlich, welche zentrale Rolle die Dienste-Sparte für Apple spielt. Zu den kostenpflichtigen Angeboten zählt auch Apple Arcade – und hier dürfen sich Abonnentinnen und Abonnenten im Februar wieder auf frischen Spiele-Nachschub freuen.

Neue Spiele bei Apple Arcade im Februar 2026

Als Highlight hebt Apple „Civilization VII“ hervor. Der neueste Teil der bekannten Strategieserie soll im Februar seinen Weg in Apple Arcade finden und dürfte vor allem Fans von rundenbasierten Aufbauspielen ansprechen. Alle neuen Titel werden laut Apple ab dem 9. Februar 2026 verfügbar sein. Welche weiteren Spiele neben „Civilization VII“ hinzukommen, zeigt die folgende Übersicht:

Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition

Im neuesten Kapitel der ikonischen Serie wachsen und verändern sich Imperien mit dem Beginn jeder neuen Epoche der Menschheitsgeschichte. Spieler treffen dabei richtungsweisende strategische Entscheidungen, die den kulturellen und gesellschaftlichen Werdegang ihrer Zivilisation nachhaltig beeinflussen. Ob historisch geprägt oder bewusst neu interpretiert: Civilization VII bietet die Freiheit, eine ganz eigene Vision zu verfolgen und ein Vermächtnis zu schaffen, das über Jahrhunderte hinweg Bestand hat.

Felicity´s Door

Dies ist ein brandneues Rhythmusspiel, das euch auf eine atmosphärische Reise durch die magische Traumwelt von Tom und Felicity mitnimmt. Gemeinsam mit den Zwillingen und ihrem treuen Begleiter, dem Bären Mi-chan, geht es hinaus ins Weltall, entlang steiler Küstenklippen und durch weitläufige Cyberpunk-Metropolen.

I Love Hue Too+

Das psychedelische Puzzlespiel setzt auf Farben, Licht und Formen und fordert dazu auf, bunte Mosaiksteine zu harmonischen Farbspektren anzuordnen – ein entspannendes Spielerlebnis mit künstlerischem Anspruch.

Retrocade

Mit Retrocade werden legendäre Arcade-Klassiker an einem Ort gebündelt – ganz ohne Münzeinwurf. Auf der Apple Vision Pro tauchen Spieler vollständig in eine authentische Spielhallen-Atmosphäre ein und erleben Kulttitel wie Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga und viele weitere so, wie sie ursprünglich erschienen sind. Darüber hinaus lassen sich die Retrocade-Games auch bequem auf iPhone und iPad spielen.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten