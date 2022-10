Home Sonstiges Netflix ermöglicht nun Profilumzug in ein neues Konto

Zuletzt waren es für Netflix harte Zeiten: Es gab zwei Quartale in Folge einen Nettokundenverlust, zudem kommt mit Paramount+ ein neuer Wettbewerber in weiteren Ländern auf den Markt. Netflix versucht infolgedessen, mit neuen Funktionen zu punkten, die unter anderem das Passwordsharing eindämmen soll.

Neue Funktion namens „Profilübertragung“ freigeschaltet

Am Anfang der Woche teilte Netflix unter anderem via Variety mit, dass ab sofort eine neue Funktion weltweit verfügbar sein wird. Konkret geht es dabei um die Möglichkeit der Profilübertragung. Mit dessen Hilfe soll sich das in einem Konto angelegte Profil auf einen neuen/ eigenen Login übertragen lassen. Dazu zählen folgende Einstellungen:

Anzeigeverlauf,

Meine Liste,

gespeicherte Spiele

und andere persönliche Einstellungen

Laut Netflix sei die Funktion immer wieder stark nachgefragt worden und unter anderem einer der Gründe, warum so häufig das Passwort geteilt wird. Kinder, die zum Studium ausziehen, können so auf weiter auf ihre Inhalte zugreifen.

Man muss abwarten

Ob dies der richtige Ansatz ist, muss die Zeit zeigen. Denn die Probleme sind eindeutig zu identifizieren: Man ist deutlich teurer als der Wettbewerb und man bietet bestenfalls mittelmäßige Qualität bei den teuren Eigenproduktionen bezüglich der Filme. Das absolute Paradebeispiel ist der Film „Red Notice“: Der kostete auch wegen der Hauptdarsteller Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds rund 200 Mio. US-Dollar – und lieferte bestenfalls ganz nette Unterhaltung ab.

