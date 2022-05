Home Sonstiges Netflix droht deutlich größerer Kundenverlust

Netflix steht vor einigen Problemen, die jedoch zum Großteil selbst verursacht sind: höhere Preise, das Account-Sharing und der immer kürzere Geduldsfaden bei Serien wurden nun bei der letzten Quartalskonferenz von den Kunden entsprechend abgestraft. Doch das könnte nur der Beginn gewesen sein.

Vor allem langjährige Bestandskunden kündigen

Kurz zur Erinnerung: bei der letzten Quartalskonferenz musste Netflix den Verlust 200.000 vermelden, der erste Kundenverlust überhaupt in der Geschichte des Unternehmens. Doch das ist nicht das wirklich Beunruhigende für das Unternehmen. Denn ausgerechnet die treuesten Kunden verlassen den Streamingservice und der Verlust könnte zur kommenden Quartalskonferenz deutlich größer ausfallen.

Ein Verlust von 2 Mio. Kunden ist möglich

Die Daten, die das Forschungsunternehmen Antenna The Information Verfügung gestellt hat, zeigen einen beunruhigenden Trend auf. Im ersten Quartal 2020, also zum Beginn der Corona-Pandemie, kündigten gerade einmal 3% der Langzeit-Abonnenten (die den Dienst länger als drei Jahre am Stück abonnierten) und dies konnte durch die Gewinnung von Neukunden ausgeglichen werden.

Im ersten Quartal 2022 hingegen stieg die Kündigungsquote von Langzeit-Abonnenten jedoch auf rund 13% an, wie man der Grafik entnehmen kann. Dies entspricht umgerechnet ein Verlust von rund 2 Millionen Abonnenten, die länger als drei Jahre bei Netflix waren. Noch dramatischer wird es, wenn man bedenkt, dass der Markt der Streamingdienste insgesamt nach wie vor wächst – nur Netflix kann daran nicht partizipieren.

Netflix schlicht zu teuer

Laut Antenna gibt es einen direkten Zusammenhang mit Entscheidungen von Netflix und dem Verlust von Kunden: Erst im Februar 2022, also mitten im ersten Quartal 2022, erhöhte Netflix den Preis für sein Premium-Abo in den USA. Statt 17,99 US-Dollar müssen Kunden nun 19,99 US-Dollar zahlen, Apfelpage berichtete. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass vor allem langjährige Kunden den Dienst abstrafen.

