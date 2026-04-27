Apple Einladungen ist in Version 1.8.0 erschienen und bringt einige neue Features mit

Eine der Apps von Apple, die hierzulande eher unter dem Radar fliegt, ist Apple Einladungen. Der Konzern selbst fand die App indes so wichtig, dass diese im vergangenen Jahr extra vor der WWDC26 veröffentlicht wurde. Nun gibt es ein neues Update, welches den Funktionsumfang deutlich abhebt. Wir haben die Details.

Apple Einladungen ist in Version 1.8.0 erschienen

Einerseits bietet das Update auf Version 1.8.0 deutlich mehr Kontrolle für Gastgeber: Die Gästeliste kann nachträglich bearbeitet werden, zudem lassen sich Antworten nachträglich anpassen. Zudem ist nun eine nachträgliche Anpassung der Anzahl der Gäste möglich.

Ebenfalls praktisch, und eigentlich unerklärlich, warum das Feature bisher fehlte, ist die Integration von iMessage: Damit lassen sich bestehende Einladungen direkt aus Apples Nachrichten-App heraus teilen, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Anbei einmal die Release-Notes:

Gastgeber können die Gästeliste nun manuell bearbeiten, um die Antworten der Gäste zu aktualisieren und die Anzahl der zusätzlichen Gäste anzupassen.

Mit der neuen iMessage-App für „Einladungen“ kannst du eine bestehende Einladung schnell teilen, ohne die App „Nachrichten“ zu verlassen.

In der neuen Ansicht „Alle Ereignisse“ im Dashboard kannst du einfach an einem Ort durch alle bevorstehenden und vergangenen Ereignisse navigieren.

Gastgeber können jetzt ein Bild ihrer Einladungskarte teilen oder herunterladen, um es einfacher via Social Media zu teilen.

Die Kachel „Gemeinsame Playlist“ von Apple Music bietet dir jetzt anhand des Hörverlaufs personalisierte Playlistvorschläge sowie noch mehr durchsuchbare Playlists, mit denen du den perfekten Soundtrack für deine Veranstaltung zusammenstellen kannst.

Gastgeber können jetzt die Zeitzone für Ereignisse festlegen, damit alle Gäste wissen, wann sie teilnehmen können.

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Da es sich um eine App von Apple handelt, ist dies kostenfrei verfügbar und sollte im iOS App Store angezeigt werden. Wer sie noch nicht geladen hat und diese nun ausprobieren möchte, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wird iOS 18.3 vorausgesetzt, andererseits sind alle Funktionen nur mit einem aktiven Abo von iCloud+ verfügbar.

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