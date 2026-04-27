John Ternus will Apple TV ausbauen: Endlich ein vollwertiger Netflix-Konkurrent?

Apple hat die Übergabe des Staffelstabs genau vorbereitet, die Gerüchte, dass John Ternus der neue CEO wird, wurden im vergangenen November erstmals richtig konkret. Trotz sorgfältiger Planung bleibt es nicht aus, dass der neue Mann an der Spitze eigene Duftmarken setzen will. John Ternus macht da keine Ausnahme, doch die Wahl ist überraschend – er soll sich überraschend klar zum Streamingdienst Apple TV bekannt haben.

John Ternus will Apple TV vorantreiben und ausbauen

Qualitativ lässt sich über den Streamingdienst Apple TV nichts sagen, nahezu alle Produktionen haben einen gewissen Mindeststandard. Gleiches gilt für die technische Ausstattung: 4K und Dolby Vision ist Standard und beim Ton wird nicht nur in Englisch nahezu flächendeckend auf Dolby Atmos gesetzt. Dennoch hatte man immer das Gefühl, dass der Streamingdienst nicht so recht vom Fleck kommt, was sich mit Daten deckt – Apple TV hat im Streamingmarkt aktuell einen Marktanteil von ca. 6%.

Man könnte also annehmen, dass der neue CEO John Ternus Apple TV auf den Prüfstand stellen wird. Doch dem Branchenblatt Deadline zufolge soll genau das Gegenteil passieren. Ternus hat sich intern klar zu Apple TV bekannt und gilt innerhalb der Führungsspitze als großer Fan und war begeistert, dass Apple TV sich in den USA für die Rechte der Formel 1 einsetzte.

Mittelfristig will man Netflix Konkurrenz machen

Dem Bericht zufolge soll John Ternus den Wunsch geäußert haben, Apple TV mittelfristig auf eine Stufe mit Netflix zu setzen. Dafür müsste der Streamingdienst deutlich mehr Inhalte produzieren und es stellt sich die Frage, ob dies dann zulasten der Qualität geht. Wir wären indes damit zufrieden, wenn die Wartezeit zwischen den einzelnen Staffeln kürzer und planbarer wäre. Auf jeden Fall dürfen wir festhalten, dass Apple TV als Angebot, wenngleich es augenscheinlich noch defizitär zu sein scheint, mittelfristig erhalten bleibt.