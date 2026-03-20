Nächster iPhone-Launch: Fold verspätet sich, Comeback des iPhone 18 Plus?

Analysten der Lieferkette gehen davon aus, dass das Basis-iPhone des nächsten Lineups erstmals unabhängig vom Pro-Modell veröffentlicht wird. Eine Beobachtung über die Einführung des ersten iPhone Fold sowie das mögliche Comeback eines iPhone 18 Plus bringen nun neue Erkenntnisse bezüglich Apples Zeitplan.

Bisher gehen wir davon aus, dass das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Parallel dazu wird Apple wohl erstmals ein iPhone Fold vorstellen, alle Gerüchte über den neuen Formfaktor haben wir euch hier zusammengefasst. Im Frühjahr 2027 sollen dann das iPhone 18, das iPhone 18e sowie ein Nachfolger des iPhone Air folgen.

Nachfolger des iPhone Air ungewiss

Eine Investmentnotiz des Apple Analysten Tim Long, aus der MacRumors zitiert, bestätigt die aufgeteilte Präsentation des nächsten iPhone-Lineups. Aus seinen Lieferketteninformationen gehe demnach aber auch hervor, dass das iPhone Fold leicht verspätet und frühestens im Dezember starten wird. Das deckt sich mit früheren Berichten, wonach Apple auf Probleme bei der Fertigung gestoßen sein soll. Die Pro-Modelle dürften wie gewohnt im September präsentiert und auf den Markt gebracht werden.

Spannend sind zudem Aussagen bezüglich des Basis-iPhone 18. Nach zwei Jahren iPhone mini und drei Jahren iPhone Plus, die Apple wirtschaftlich nicht zufrieden gestellt haben, präsentierte das Unternehmen im vergangenen Jahr erstmals ein iPhone Air. Das besonders dünne Gerät scheint seine Absatzziele aber auch zu verfehlen, wodurch Apple erneut umdenken soll. Dem Analysten nach könnte der große Formfaktor eines iPhone 18 Plus im Frühjahr 2027 ein Comeback feiern, sollte sich Apple gegen ein iPhone Air 2 entscheiden.

Was haltet ihr von einem aufgeteilten iPhone-Release? Freut ihr euch eher über ein iPhone Air 2 oder ein iPhone 18 Plus? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.