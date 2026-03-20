Das sind die Neuzugänge bei HBO Max im April 2026

Mit HBO Max können Abonnenten in Deutschland seit Mitte Januar 2026 auf einen weiteren Streamingdienst zugreifen, der ein interessantes Portfolio hat. Im April 2026 bekommt der Katalog Zuwachs und wir informieren euch an dieser Stelle.
Das sind die neuen Inhalte
Die Auswahl ist recht übersichtlich, allerdings konnte man bereits zum Start auf eine Vielzahl an Inhalten zugreifen. Abonnenten dürfen sich auf folgende Neuzugänge freuen, wobei besonders Filmfans auf ihre Kosten kommen dürften:
Die neuen Serien
Ab dem 01. April
- Velma | Staffel 1–2
- Battle of Culiacán: Heirs of the Cartel | Staffel 1
Ab dem 02. April
- The West Wing | Staffeln 1–7
Ab dem 03. April
- Bittersüße Schokolade | Staffel 2
Ab dem 13. April
- Euphoria | Staffel 3
Ab dem 15. April
- The Murder of Actor Rafael Miguel | Staffel 1
Ab dem 21. April
- What Happened, Brittany Murphy? | Staffel 1
Ab dem 22. April
- City of God: Der Kampf geht weiter | Staffel 1
Ab dem 29. April
- Scars of Beauty | Staffel 1
- Expecting Amy | Staffel 1
Ab dem 30. April
- Georgie & Mandy’s First Marriage | Staffel 1
- Half Man | Staffel 1
Die neuen Filme
Ab dem 01. April
- Matrix
- Matrix Reloaded
- Matrix Revolutions
- Matrix Resurrections
- Zauberhafte Schwestern
Ab dem 05. April
- Sentimental Value
Ab dem 10. April
- Out of Control
Ab dem 17. April
- Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
- The Hunger Games
- The Hunger Games: Catching Fire
- The Hunger Games: Mockingjay – Teil 1
- The Hunger Games: Mockingjay – Teil 2
Ab dem 26. April
- Hangover
- Hangover 2
- Hangover 3