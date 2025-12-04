Home » Apple » Nächster Abgang: Apple UI-Design-Chef wechselt zu Meta
tvOS 26, macOS 26, iPadOS 26, iOS 26 und watchOS 26, Thumb

4. Dezember 2025

Fabian Schwarzenbach

Nächster Abgang: Apple UI-Design-Chef wechselt zu Meta

In jüngster Vergangenheit berichteten wir über zahlreiche Abgänge von Apple-Personal zu Google, OpenAI und Meta. Die Facebook-Mutter hat nun erneut zugeschlagen und den für UI-Design zuständigen Alan Dye abgeworben.

Alan Dye verlässt Apple einem Bericht von Bloomberg nach zum Jahresende und wird sich ab dem 31. Dezember Meta anschließen. Der für das Design der Nutzeroberfläche zuständige Dye war seit 2006 im Unternehmen und zeichnete unter anderem für die beiden großen Design-Updates iOS 7 und iOS 26 mitverantwortlich. In dieser Woche berichteten wir bereits über die Freistellung von Apples KI-Chef John Giannandrea.

Neue Aufgaben bei Meta

Bei Meta erwartet den scheidenden UI-Chef ein neues Aufgabenfeld. Er soll für das neue Meta-Designstudio verantwortlich sein und die Hardware- und Software-Entwicklung leiten. Meta schickt sich an, im Bereich der Consumer-Hardware Fortschritte zu machen. Der Fokus von Dye liegt dem Bericht nach auf der Verbesserung von Meta-Geräten mit KI-Funktionen.

Alan Dye kam 2006 zu Apple und startete in der Marketing- und Kommunikationabteilung. 2012 wechselte er in Jony Ives Designteam und gestaltete iOS 7 mit. Die aktuelle Liquid Glass-Oberfläche, die Apple einheitlich in iOS 26, macOS 26 und Co einführte, entstand unter seiner Führung.

Auf ihn folgen soll Stephen Lemay, der seit über 25 Jahren im Unternehmen ist. Gegenüber Bloomberg hat Apple CEO Tim Cook nur lobende Worte für diesen übrig. Lemay spiele „seit 1999 eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung jeder wichtigen Apple-Benutzeroberfläche“.

Weitere Artikel

Endspurt: iOS 26.2 und Co. als Release Candidate für Entwickler verfügbar

iPhone 17e: Dünnere Ränder, dafür mit Notch?

3 Gedanken zu „Nächster Abgang: Apple UI-Design-Chef wechselt zu Meta“

  1. So leid es mir tut, aber da wein ich keine Teäne nach. Die UI ist seit Jahren eine Katastrophe und ja, jetzt heissts wieder „früher war alles besser“, aber leider entspricht es den Tatsachen, dass die Oberflächen in iOS und macOS über Jahre hinweg verschlimmbessert wurden. Viele Funktionen verstecken sich hinter unnötig vielen Klicks und die Bedienung des Systems und vieler System-Apps ist bei Weitem nicht mehr so übersichtlich und intuitiv wie vor einigen Jahren noch.Antworten
  2. Apple braucht eine neue Führung die mit IPhone‘s mit neun Innovationen wegweisend macht wie es Steve Jobs gemacht hat. Aus meiner Sicht ruht sich der Nachfolger von Steve Jobs auf den Lorbeeren dieser Jahre aus und zieht die Marke runter.Antworten

Schreibe einen Kommentar