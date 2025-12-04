Nächster Abgang: Apple UI-Design-Chef wechselt zu Meta

In jüngster Vergangenheit berichteten wir über zahlreiche Abgänge von Apple-Personal zu Google, OpenAI und Meta. Die Facebook-Mutter hat nun erneut zugeschlagen und den für UI-Design zuständigen Alan Dye abgeworben.

Alan Dye verlässt Apple einem Bericht von Bloomberg nach zum Jahresende und wird sich ab dem 31. Dezember Meta anschließen. Der für das Design der Nutzeroberfläche zuständige Dye war seit 2006 im Unternehmen und zeichnete unter anderem für die beiden großen Design-Updates iOS 7 und iOS 26 mitverantwortlich. In dieser Woche berichteten wir bereits über die Freistellung von Apples KI-Chef John Giannandrea.

Neue Aufgaben bei Meta

Bei Meta erwartet den scheidenden UI-Chef ein neues Aufgabenfeld. Er soll für das neue Meta-Designstudio verantwortlich sein und die Hardware- und Software-Entwicklung leiten. Meta schickt sich an, im Bereich der Consumer-Hardware Fortschritte zu machen. Der Fokus von Dye liegt dem Bericht nach auf der Verbesserung von Meta-Geräten mit KI-Funktionen.

Alan Dye kam 2006 zu Apple und startete in der Marketing- und Kommunikationabteilung. 2012 wechselte er in Jony Ives Designteam und gestaltete iOS 7 mit. Die aktuelle Liquid Glass-Oberfläche, die Apple einheitlich in iOS 26, macOS 26 und Co einführte, entstand unter seiner Führung.

Auf ihn folgen soll Stephen Lemay, der seit über 25 Jahren im Unternehmen ist. Gegenüber Bloomberg hat Apple CEO Tim Cook nur lobende Worte für diesen übrig. Lemay spiele „seit 1999 eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung jeder wichtigen Apple-Benutzeroberfläche“.