iPhone 17e: Dünnere Ränder, dafür mit Notch?

Das iPhone 17-Lineup ist seit zwei Monaten auf dem Markt, aber noch nicht vollständig. Im Frühjahr 2026 erwarten wir das abgespeckte iPhone 17e. Nun gibt es neue Berichte über das Einstiegs-iPhone betreffende Design-Entscheidungen.

Um die Produktionskosten und damit auch die Preise für Verbraucher niedrig zu halten, muss das iPhone 17e naturgemäß auf einige Features verzichten. Der Vorgänger kam dieses Jahr etwa ohne das beliebte MagSafe aus.

Apple will bewährte Displays nutzen

Entgegen einer früheren Meldung, wonach das iPhone 17e eine Dynamic Island bekommen soll, geht ein neuer Bericht von The Elec nun von einem Verbleib der doch in die Jahre gekommenen Notch aus. Auf Basis von Lieferketten-Informationen sind sich die Koreaner sicher, dass Apple die Paneele des iPhone 14 nutzen wird, um Kosten zu sparen. Es handelt sich um das gleiche Display, das bereits im iPhone 16e zum Einsatz kommt.

Trotz gleicher Bildschirme will Apple dem Bericht nach die Displayränder schrumpfen lassen. Dies sei aufgrund einer angepassten Einarbeitung in das Gehäuse ohne Hardware-Änderungen möglich, anders als etwa der Umschwung zu Dynamic Island. Hauptlieferant für die OLED-Paneele wird wie beim iPhone 16e BOE sein. Apple erwartet dem Bericht nach 8 Millionen Einheiten im ersten Halbjahr 2026 zu verkaufen.