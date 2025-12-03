Endspurt: iOS 26.2 und Co. als Release Candidate für Entwickler verfügbar

Heute Abend hat Apple die RC-Versionen der kommenden Updates für die Entwickler vorgelegt. iOS 26.2 und Co. dürften damit kommende Woche für die Endkunden veröffentlicht werden. Die Aktualisierungen bringen allerhand Optimierungen und leisten Feinarbeit an den aktuellen Systemen.

Apple bereitet sich darauf vor, die kommenden Updates an seine Kunden auszuliefern. Heute Abend ist der Release Candidate von iOS 26.2 für die registrierten Entwickler vorgelegt worden. Dies ist stets der letzte Entwurf eines Updates, bevor er aus der Beta kommt und zumeist auch mit der finalen Version identisch, sofern nicht noch gravierende Mängel entdeckt werden.

Auch übrige Updates jetzt als RC verfügbar.

Daneben wurde heute Abend auch macOS 26.2 als Release Candidate verteilt, sowie auch die übrigen Aktualisierungen für Apple Watch, Apple TV und Vision Pro, die Apple derzeit vorbereitet.

Die Updates bringen eine Reihe weiterer Optimierungen der aktuellen Systemversionen und beinhalten darüber hinaus diverse Sicherheitsverbesserungen.

Kommende Woche dürften die Updates für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt werden.

