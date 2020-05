Nachgereicht: Support-App von Apple mit frischem Look

Das Update auf Version 4.0 der Apple Support App nahm Cupertino nicht nur zum Anlass, den Dark Mode ein zu pflegen sondern man räumte auch die Oberfläche auf um für eine bessere Übersichtlichkeit zu sorgen.

Einer der Gründe, warum der Dark Mode in iOS 13 so schnell so gut ankam, war schlicht die konsistente Umsetzung. Man hat nicht einfach nur Menüs dunkel gefärbt, sondern den Dark Mode konsistent umgesetzt und zeitgleich auch die eigenen Apps weitestgehend angepasst. Mit der Apple Support-App musste aber eine nicht unwichtige App aus der eigenen Entwicklung bis Anfang der Woche warten, ehe der Dark Mode Einzug hielt.

Version 4.0: mehr als nur Dark Mode

Neben der Anpassung für die Icons der Geräte tauchen die in der Apple ID verknüpften Geräte sowie die Geräte aus der Familienfreigabe direkt nach dem Start der App auf, wobei das Gerät zuerst auftaucht, über das ihr die App letztendlich öffnet. Startet ihr also die App auf dem iPhone, erscheint das iPhone ganz oben, öffnet ihr diese auf dem iPad, so erscheint das iPad zuerst.

Zudem werden in einem separaten Service-Bereich endlich alle genutzten Apple Dienste wie Apple Pay, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ oder auch das laufende Abonnement hinsichtlich des iCloud-Drive Speichers angezeigt.

Empfehlung zur Installation?

Die App listet nicht nur die eigenen Geräte auf, sondern bietet euch darüber hinaus in der App-Form auch ein relativ gutes FAQ hinsichtlich der alltäglichen Fragen im Umgang mit dem betreffenden Gerät.

Solltet ihr keine Hilfe finden, so könnt ihr über die Support-App dann einen entsprechenden Service-Fall eröffnen und die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten auswählen. Das gilt auch und insbesondere für einen Termin an der Genius Bar. Hierfür muss ja schon seit geraumer Zeit verpflichtend im Vorfeld ein Termin vereinbart werden. Und gerade das geht über die App nicht nur deutlich einfacher sondern auch deutlich schneller als auf der Webseite.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!