DEALS: iPhone XS | XR + iPhone 11 und 11 Pro billiger bei Saturn!

Saturn bietet pünktlich zum langen Maiwochenende eine ganze Reihe toller Angebote im Rahmen der Purzelpreisaktion an. Darf man den Preisvergleichsportalen Glauben schenken, dann spielt Saturn mit den aufgerufenen Preisen für iPhone 11 und Co. ganz weit vorne mit. Die Aktion läuft bis zum 04.05 um 9:00 Uhr. Also klickt euch durch die Angebote und nutzt das 1. Mai-Wochenende, um euch eines der iPhones zu sichern.

iPhone 11 ab 699€

iPhone 11 64 GB für 699€

iPhone 11 128 GB für 777€

iPhone 11 Pro 64 GB für 999€

iPhone 11 Pro Max ab für 1099€

iPhone XR für 639€

Das iPhone XR gibt bei Saturn aktuell in den Farben Black und Red für 639€.

iPhone XS für 659€

Das iPhone XS gibt es bei Saturn aktuell in den Farben Gold und Space Grey für 659€.

–> HIER geht´s zu den Saturn-Purzel-Preisen*

Es warten auch noch einige andere Angebote an diesem Wochenende:

–> Hier geht´s zu den Saturn-Weekend-Deals*

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!