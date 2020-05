DEAL: Nuki-Como 2.0 -10% bei tink!

Bei tink haben wir das Nuki Komplett Set-Combo 2.0 +FOB+Keypad für 349,95€ entdeckt. Der Preis verspricht schon mal eine Ersparnis von 16%. Und gebt ihr noch den Gutscheincode „keyless 10“ an, sind nochmal zusätzliche -10% drinnen. So kommt ihr letztendlich auf einen Preis von nur 314,95€. Das kann sich doch mal sehen lassen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt, also schaut schnell mal rein.

Nuki Komplett Set für – 102,05€

Das Nuki Komplett Set, bestehend aus Combo 2.0 + Fob + Keypad bietet eine flexibel zugeschnittene umfassenden Sicherheit für euer Smart-Home. Die Haustür lässt sich per Zahlencode über das enthaltenen Keypad öffnen, per Knopfdruck über den Fob oder aber über die Nuk-App mit Hilfe eures Fotos. Zusätzlich kann das Nuki-System bequem mit dem Apple HomeKit verbunden werden.

Gebt beim Bestellprozess den Code: keyless 10 an und spart 10%.

–> Hier geht´s zum Nuki-Komplett-Set für 314,95€*

Nuki Combo 2.0 + gratis Schlüsseldienst-Versicherung

Auch hier lassen sich mit dem Code: keyless 10 zusätzliche 10 % sparen.

–> Hier geht´s zum Nuki Combo 2.0 + Versicherung*

