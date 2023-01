Home Hardware Nachgereicht: Samsung zeigt mit Viewfinity S9 einen 5K-Monitor

Nachgereicht: Samsung zeigt mit Viewfinity S9 einen 5K-Monitor

Wer ein externen Monitor an seinem MacBook Pro oder Mac Studio mit einer Auflösung von 5k will, muss zumindest bei Apple tief in die Tasche greifen. Ab 1749 Euro geht es los. Dieses Jahr dürfte es aber mehr Auswahl geben, nach Dell präsentierte auch Samsung eine spannende Alternative.

Samsung Viewfinity S9

Zumindest mal bei der Namensgebung zeigen sich die Südkoreaner ebenso fancy wie Apple. Spaß beiseite, auf das Datenblatt kommt es an. Und das, was Samsung auf der CES 2023 zeigte, liest sich vielversprechend. Wir bekommen einen 27″-Monitor mit einer 5k-Auflösung und einer integrierten 4k-Webcam. Der P3-Farbraum soll dabei zu über 99 % abgedeckt sein und der Monitor verfügt über eine Hub-Funktion: Anbei einmal das Datenblatt:

27-Zoll-5K-Platte (5120 x 2880)

99% DCI-P3

Eingebaute Farbkalibrierungs-Engine

Durchschnittliche Delta E ≦ 21 Farbgenauigkeit

USB-C- und Thunderbolt 4-Konnektivität

Mattes Display-Finish

Eingebaute 4K-Webcam

Samsung Smart Hub

Besonders das matte Display dürfte den Monitor extrem interessant machen, das ist sowohl beim Apple Studio Display als auch beim Pro XDR Display mit einem satten Aufpreis versehen.

Verfügbarkeit und Preise

Der Viewfinity S9 verfügt zudem über den Samsung Smart Hub, mit dessen Hilfe Smart Things (die IoT-Plattform) sowie TV ermöglicht werden und letztes Jahr erstmalig mit dem M8 vorgestellt wurde. Wann wir mit dem Monitor rechnen können, wollte Samsung ebenso wenig wie eine potenzielle UVP verraten. Das ist etwas schade, dennoch sollte dieser Monitor im Hinterkopf behalten werden – mehr Wettbewerber mit einer 5k-Auflösung bringen Apple beim Preis hoffentlich später in Zugzwang.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!