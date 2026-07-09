iOS 27: Apple bringt seinen digitalen Autoschlüssel für zwei neue Marken

Apple baut die Unterstützung für digitale Fahrzeugschlüssel in der Wallet-App offenbar weiter aus. In der dritten Entwickler-Beta von iOS 27 wurden Hinweise entdeckt, die auf eine bevorstehende Unterstützung von Lucid- und Xiaomi-Fahrzeugen hindeuten. Damit könnten Besitzer kompatibler Modelle ihr Auto künftig direkt mit dem iPhone oder der Apple Watch aufschließen, verriegeln und starten.

Entdeckt wurden im Quellcode die Kennungen „LCID“ und „XIA1“, die den Herstellern Lucid und Xiaomi zugeordnet werden. Solche Einträge gelten häufig als Vorboten neuer Funktionen, die Apple bereits in der Software vorbereitet, bevor sie offiziell angekündigt werden. Aufgefallen ist das den Redakteuren von MacRumors.

Lucid war bereits angekündigt

Für Lucid kommt die Entdeckung nicht völlig überraschend. Apple hatte den US-Elektroautohersteller bereits auf der WWDC 2025 als einen von mehreren künftigen Partnern für Apple Car Key genannt. Seitdem gab es jedoch keine weiteren Informationen zum Zeitplan. Die neuen Hinweise in iOS 27 sprechen nun dafür, dass die Einführung näher rücken könnte.

Neu ist dagegen die Erwähnung von Xiaomi. Der chinesische Technologiekonzern ist erst vor wenigen Jahren in den Elektroautomarkt eingestiegen und konnte mit Modellen wie dem SU7 und dem YU7 schnell Aufmerksamkeit gewinnen. Eine Integration von Apple Car Key wäre die erste bekannte Zusammenarbeit zwischen Apple und Xiaomi im Automobilbereich – trotz ihrer Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt.