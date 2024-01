Home Hardware Nachgereicht: Nanoleaf stellt neue Software für Musiksynchronisation und neue Leuchtmittel vor

Die CES 2024 in Las Vegas ging gerade zu Ende und war überraschend unspektakulär mit Blick auf die Produkte, die man in diesem Jahr erhalten kann. Das soll keinesfalls die gezeigten Innovationen wie beispielsweise das durchsichtige miniLED-Panel von Samsung schmälern. Dennoch war es recht ruhig und das gilt insbesondere für Smart Home, nachdem auf der CES 2023 jeder Hersteller eine Integration von Matter ankündigte. Wie dem auch sei, kommen wir zu Nanoleaf, denn die haben tatsächlich ein paar neue Sachen.

Nanoleaf Orchestra: Neue Software zum Synchronisieren des Lichts

Seit dem ersten Produkt von Nanoleaf ließen sich die Leuchtmittel passend zur Musik steuern. Nanoleaf will nun einen Schritt weitergehen und kündigte die Applikation Orchestra an. Damit sollen sich Musikdienste nativ einbinden lassen, um ein noch immersiveres und vor allem präziseres Erlebnis zu ermöglichen. Nutzer sollen zudem eigene Farbverläufe kreieren können. Richtig konkret werden wollte man noch nicht und so verwundert es nicht, dass Nanoleaf Orchestra irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Nanoleaf Essentials-Serie wird ausgebaut

Die Matter Essentials-Linie von Nanoleaf wächst mit drei neuen Produkten. Es gibt neue permanente Außenleuchten, Außenlichterketten und einen aktualisierten Innenlichtstreifen, alle mit mehreren adressierbaren Zonen. Alle neuen Leuchtmittel werden mittels Wi-Fi 6 eingebunden und unterstützen Matter. Auch hier sollen über die App Farbverläufe personalisiert werden können.

Nanoleaf Skylight ist endlich verfügbar

Aufmerksame Leser werden sich dunkel erinnern: die Deckenpanele Skylight kündigte Nanoleaf bereits auf der CES 2023 an, Apfelpage berichtete. Die sind nun mit einer einjährigen Verspätung im Handel erhältlich, gewohnt hochpreisig geht es zur Sache. Das Starter-Kit mit drei Paneelen kostet knackige 249,95€, eine Erweiterung mit einem Panel kostet 79,95€. Vorbestellungen nimmt Nanoleaf ab sofort über seine Webseite entgegen.

