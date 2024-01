Home Apps Sideloading kommt: Apple bereitet den App Store vor

Apple wird Sideloading in der EU bald ermöglichen müssen. Aus diesem Grund wird für die EU ein eigener App Store vorbereitet, der dies ermöglicht. Apple bleiben noch etwa sieben Wochen, die Auflagen des DMA zu erfüllen.

Apple muss sein Geschäftsmodell den neuen Auflagen der EU anpassen, der Digital Markets Act verlangt unter anderem die Möglichkeit für Nutzer, Apps auch aus einer alternativen Quelle beziehen zu können.

Die meisten Nutzer werden indes wohl weiter am Download und Updates für den App Store festhalten, doch gibt es einige Anwendungsfälle, für die es im App Store keine Apps gibt und geben wird, hier wird der Nutzer in Zukunft auch Apps an diesem Bezugskanal vorbei laden können und zwar ganz legal.

Der App Store muss vorbereitet werden

Um dies zu ermöglichen, wird der App Store umstrukturiert. Apple bereitet eine Version für die EU vor, schreibt Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Version seines Newsletters. Dieser wird die Möglichkeit zum Sideloading beinhalten, allerdings ist noch immer nicht völlig klar, wie die Umsetzung konkret ausgestaltet wird.

Apple muss die Auflagen bis zum 07. März erfüllen, einige Wochen bleiben dem Unternehmen also noch.

Wie viele Entwickler Apps außerhalb von Apples Ökosystem anbieten werden, bleibt abzuwarten, ebenso wie die Nachfrage hier noch nicht absehbar ist. Es könnte etwa deutlich leichter werden, an Betas auch abseits von Apples TestFlight-Umgebung teilzunehmen, so bietet WhatsApp Betas für iOS in dieser an, die Slots sind allerdings meist voll.

