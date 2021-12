Home Sonstiges Ratten, Würmer im Essen, Toiletten ohne Wasser: Details zu Zuständen in iPhone-Fabrik von Foxconn

Apple hatte Foxconn zuletzt angewiesen, eine indische iPhone-Fabrik einstweilen zu schließen. In diesem Zusammenhang war von Missständen die Rede gewesen, wie gravierend diese sind, wird allerdings erst jetzt klar.

Apple reagierte zuletzt auf eine Problemsituation in einer Fertigungsstätte von Foxconn und ließ diese schließen, Apfelpage.de berichtete. In dem Werk in Südkindien sind rund 17.000 Arbeiter beschäftigt. Dort war es zuletzt zu einer Reihe von Lebensmittelvergiftungen gekommen, mehr als 100 Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, doch dieser Vorfall war wohl nur der berühmte letzte Tropfen.

Schon zuvor herrschten in dem Werk haarsträubende Zustände. Überfüllte Schlafräume waren hier wohl nur das geringste Übel: Die Mitarbeiter mussten auf dem Boden schlafen und zwar mit bis zu 30 Personen pro Raum. Doch darüber hinaus hatten es die Beschäftigten in den Hostelss auch mit Ratten zu tun. Auch die Toiletten seien regelmäßig verstopft beziehungsweise ohne fließend Wasser gewesen.

Schlechter Gesundheitszustand vieler Arbeiter

Viele Beschäftigte litten dauerhaft unter Allergien, Brustschmerzen und auch Lebensmittelunverträglichkeiten, zitiert die Agentur Reuters eine 21-jährige Mitarbeiterin. Im Essen krochen regelmäßig die Würmer herum, so die Arbeiterin im Gespräch mit der Agentur. Zunächst habe man diese Zustände in der Hoffnung auf Besserung hingenommen, doch es wurde nicht besser, im Gegenteil: Als zuletzt über 250 Personen von Lebensmittelvergiftungen betroffen waren, brach offener Protest aus, Apfelpage.de berichtete.

Zudem steht der Vorwurf im Raum, Foxconn habe die Beschäftigten gezielt unter dem Kriterium einer möglichst großen Fügsamkeit rekrutiert. Ein Gutteil der Belegschaft stamme aus entlegenen, ländlichen Regionen, wo eine gewerkschaftliche Organisation von Beschäftigten die Ausnahme sei, heißt es. Inzwischen untersuchen mehrere Behörden die Vorgänge in der Fabrik. Foxconn reagierte bereits mit einer pflichtschuldigen Entschuldigung und versprach umgehende Besserung.

