Nur heute: -78 % auf pCloud Family Lifetime mit 2 TB – nur 400 Euro

Verfasst von Valentin Heisler // 14. April 2022 um 10:03 Uhr // Deals // Cloud, Deals // Kommentare deaktiviert für Nur heute: -78 % auf pCloud Family Lifetime mit 2 TB – nur 400 Euro

Über pCloud berichten wir nicht zum ersten Mal. Der Schweizer Cloud-Provider setzt statt eines Abo-Modells auf Einmalzahlungen. Damit besitzt ihr den Speicher tatsächlich, statt ihn während wiederkehrender Zahlungen nur zu mieten. Zu Ostern setzt pCloud seinen Family-Plan, der insgesamt 2 TB Online-Speicher für bis zu fünf Personen bereithält, um über 78 Prozent herunter. Doch schnell sein, lohnt sich: Nur heute, am 14. April, ist der Preis so niedrig. Bereits ab morgen steigen die Preise stündlich um einige Euro an.

→ Zum Angebot: -78 % auf pCloud Family 2 TB (Lifetime & 5 Nutzer)

Weshalb pCloud?

Nur die Einmalzahlung ist sicherlich kein alleiniges Argument, pCloud zu nutzen. Es kommt auch auf die Funktionen an. Jedoch muss sich der Dienst hinter den anderen Cloud-Anbietern dieser Welt nicht verstecken:

Für alle Endgeräte : Für die detaillierte Verwaltung der Cloud steht ein umfängliches Web-Interface zur Verfügung. Dieses ist für Desktop- als auch Mobilgeräte optimiert und bringt sämtliche Funktionen mit, die man sich von einer Cloud wünscht – von Dateifreigaben über intelligente Suchen bis hin zur eigenen Fotomediathek.

: Für die detaillierte Verwaltung der Cloud steht ein umfängliches Web-Interface zur Verfügung. Dieses ist für Desktop- als auch Mobilgeräte optimiert und bringt sämtliche Funktionen mit, die man sich von einer Cloud wünscht – von Dateifreigaben über intelligente Suchen bis hin zur eigenen Fotomediathek. Nativ auf Apple-Devices : Natürlich findet ihr die pCloud-Features auch in den eigenständigen Apps. Neben Anwendungen für Android, Windows oder Linux stehen auch eigenständige Apps für iOS, iPadOS und macOS bereit. Dank Direkteinbindung ins Betriebssystem verbraucht pCloud keinen lokalen Speicher.

: Natürlich findet ihr die pCloud-Features auch in den eigenständigen Apps. Neben Anwendungen für Android, Windows oder Linux stehen auch eigenständige Apps für iOS, iPadOS und macOS bereit. Dank Direkteinbindung ins Betriebssystem verbraucht pCloud keinen lokalen Speicher. Mehr als nur ein Papierkorb : Heutzutage muss man einen Papierkorb wohl nicht mehr als besondere Funktion hervorheben. Jedoch geht pCloud einen Schritt weiter und bietet mit der Rewind-Funktion die Möglichkeit, alte Datensätze komplett einsehen und wiederherstellen zu können.

: Heutzutage muss man einen Papierkorb wohl nicht mehr als besondere Funktion hervorheben. Jedoch geht pCloud einen Schritt weiter und bietet mit der Rewind-Funktion die Möglichkeit, alte Datensätze komplett einsehen und wiederherstellen zu können. HTML-Hosting: Wenn ihr eine statische HTML-Website habt, könnt ihr pCloud sogar als Hoster nutzen. Hier könnt ihr auch Bilder einbetten.

Sicherheit und Datenschutz aus der Schweiz

Dass es die Unternehmen hinter den größten Cloud-Angeboten mit dem Schutz der Nutzerdaten nicht immer so ernst nehmen, ist uns allen bekannt. Dem will pCloud ein Ende setzen und legt den Fokus ganz klar auf höchsten Datenschutz:

Überdurchschnittliche Kontrollen : Da pCloud seine Server selbst betreibt, können Sie die Messlatte für Kontrollen und Überprüfungen höher ansetzen, als es bei anderen Rechenzentren der Fall ist. Die beiden Datencenter in Texas und Luxemburg sind ISO-zertifiziert und entsprechen den Kontrollstandards SSAE 18 SOC 2 Typ II & SSAE 16 SOC 2 Typ II.

: Da pCloud seine Server selbst betreibt, können Sie die Messlatte für Kontrollen und Überprüfungen höher ansetzen, als es bei anderen Rechenzentren der Fall ist. Die beiden Datencenter in Texas und Luxemburg sind ISO-zertifiziert und entsprechen den Kontrollstandards SSAE 18 SOC 2 Typ II & SSAE 16 SOC 2 Typ II. Kein Datenverlust : Damit die Server vor physischem Schaden geschützt sind, setzt pCloud auf diverse Frühwarnsysteme und eine 24/7-Bewachung. Außerdem werden eure Daten mehrfach gespiegelt und an unterschiedlichen Standorten aufbewahrt. Das macht einen Datenverlust nahezu unmöglich. Außerdem versichert pCloud in seinen AGB eine Verfügbarkeit von mindestens 99,9 %.

: Damit die Server vor physischem Schaden geschützt sind, setzt pCloud auf diverse Frühwarnsysteme und eine 24/7-Bewachung. Außerdem werden eure Daten mehrfach gespiegelt und an unterschiedlichen Standorten aufbewahrt. Das macht einen Datenverlust nahezu unmöglich. Außerdem versichert pCloud in seinen AGB eine Verfügbarkeit von mindestens 99,9 %. Schweizer Datenschutz : Als Schweizer Unternehmen hält sich pCloud an die lokalen Gesetze, die vor allem beim Thema Datenschutz enorm strikt sind. Davon profitiert ihr als Nutzer enorm. Selbstverständlich ist der Dienst vollständig DSGVO-konform.

: Als Schweizer Unternehmen hält sich pCloud an die lokalen Gesetze, die vor allem beim Thema Datenschutz enorm strikt sind. Davon profitiert ihr als Nutzer enorm. Selbstverständlich ist der Dienst vollständig DSGVO-konform. Nutzerseitige Verschlüsselung – GRATIS zu Ostern: Mit „pCloud Encryption“ sorgt pCloud für eine maximale Sicherheit, indem ein Ordner mit einem zusätzlichen Passwort verschlüsselt wird. Nur der Nutzer selbst kann noch darauf zugreifen. Dieses an sich kostenpflichtige Zusatz-Feature gibt es vom 14. bis 18. April gratis zu allen Family-Plänen dazu.

An Gründonnerstag: pCloud Family Lifetime -78 % günstiger

Die Einmalzahlung sowie der hohe Datenschutz sind zwei ausschlaggebende Vorteile von pCloud. Heute können vor allem Familien und Freunde vom Oster-Deal der Schweizer Cloud profitieren. Der Family-Plan mit 2 TB und für bis zu fünf Nutzer ist stark rabattiert. pCloud Encryption gibt es gratis dazu:

pCloud Family Lifetime 2 TB + pCloud Encryption: 1880 400€ einmalig!

Damit zahlt jeder der fünf Nutzer nur 80 Euro für effektiv 400 GB lebenslangen Online-Speicher. Doch ihr müsst schnell sein: Nur heute ist der Preis so niedrig! Schon ab morgen steigt er von Stunde zu Stunde um einige Euro an.

→ Zum Angebot: -78 % auf pCloud Family 2 TB (Lifetime & 5 Nutzer)

-----

