Apple Glasses: Dieses Produkt gibt interessante Hinweise auf mögliches Design

Bislang haben wahrscheinlich die wenigsten Angestellten von Apple einen Prototyp der Apple Glasses zu sehen bekommen, über die weiterhin spekuliert wird. Dennoch gibt es auch Produkte außerhalb von Apple, die den Apple Glasses in ihrem jetzigen Stadium wohl sehr nahekommen dürften. So zum Beispiel das Produkt „Air Glass“ von Oppo.

Bekanntlich wird erwartet, dass Apple zunächst ein Mixed-Reality-Headset herausbringen dürfte. Dieses könnte äußerlich stark jenen VR-Headsets ähneln, die bereits von anderen Unternehmen entwickelt wurden. Anders als diese würde es aber über externe Kameras auch AR-Funktionalitäten beinhalten.

Anschließend dürfte Apple den Gerüchten zufolge auch eine vergünstigte und kompaktere Version dieses Headsets auf den Markt bringen. Allerdings plant das Unternehmen wohl in ferner Zukunft, ein Gerät zu veröffentlichen, das gemeinhin „Apple Glasses“ genannt wird. Dabei handelt es sich um eine AR-Brille, die wie eine normale Brille aussieht. Genau dieses Konzept findet sich auch in der Brille von Oppo wieder.

Design von „Air Glass“ könnte das der Apple Glasses widerspiegeln

Anfangs war das Produkt „Air Glass“ von Oppo nur in China erhältlich, aber The Verge hat nun ein Exemplar zum Testen erhalten. Die Journalistin Adi Robertson, die dieses testen durfte, ist vor allem vom Design angetan. Denn bei dem Produkt handelt es sich um eine normale Brille, in der ein abnehmbares Teil verbaut ist, in dem sich die Technik befindet.

Apple könnte womöglich eine ähnliche Idee verfolgen. Denn falls die eigentliche Brille ausgetauscht werden könnte, würde dies Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, von unzähligen Optionen bei der Wahl des Designs zu profitieren. Neueste Leaks, die aktuelle Prototypen der Apple Glasses zeigen sollen, belegen ebenfalls, dass Apple ein derartiges Design anstrebt.

